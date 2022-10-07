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https://sputnikarabic.ae/20221007/بوتين-يتلقى-برقيات-تهنئة-من-رؤساء-دول-وحكومات-أجنبية-ورؤساء-منظمات-دولية-1068738527.html
بوتين يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول وحكومات أجنبية ومنظمات دولية
بوتين يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول وحكومات أجنبية ومنظمات دولية
تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية، من قادة، تركيا رجب طيب أردوغان، قرغيزستان صدير جاباروف، كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، جنوب... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:57+0000
2022-10-07T13:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس بوتين "تلقى عددا كبيرا من برقيات ورسائل التهنئة بعيد ميلاده السبعين، من رؤساء ورؤساء حكومات دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية واجتماعية".وتم التأكيد على أنه خلال المحادثات الهاتفية، تطرق القادة إلى مسائل تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى المشكلات الدولية المعاصرة.وبحسب البيان، سيتلقى بوتين اليوم، التهاني بهذه المناسبة، من قبل رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذين سيجتمعون اليوم في لقاء غير رسمي، بسان بطرسبورغ، بدعوة من الرئيس الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221007/لوكاشينكو-يهدي-بوتين-جرارا-بمناسبة-عيد-ميلاده--1068737233.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول وحكومات أجنبية ومنظمات دولية

12:57 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 07.10.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا "النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية" في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . POOL
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تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية، من قادة، تركيا رجب طيب أردوغان، قرغيزستان صدير جاباروف، كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، حيث هنأ القادة الرئيس الروسي بعيد ميلاده.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس بوتين "تلقى عددا كبيرا من برقيات ورسائل التهنئة بعيد ميلاده السبعين، من رؤساء ورؤساء حكومات دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية واجتماعية".

"بالإضافة إلى ذلك، تلقى الرئيس الروسي التهنئة، عبر الهاتف، من أول رئيس لجمهورية كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، رئيس قرغيزستان صدير جاباروف، رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
بيان الكرملين
بوتين و لوكاشينكو في رحلة بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
لوكاشينكو يهدي بوتين جرارا بمناسبة عيد ميلاده
12:34 GMT
وتم التأكيد على أنه خلال المحادثات الهاتفية، تطرق القادة إلى مسائل تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى المشكلات الدولية المعاصرة.
وبحسب البيان، سيتلقى بوتين اليوم، التهاني بهذه المناسبة، من قبل رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذين سيجتمعون اليوم في لقاء غير رسمي، بسان بطرسبورغ، بدعوة من الرئيس الروسي.
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