عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/بورصة-الإمارات-حققت-مكاسب-تجاوزت-42-مليار-درهم-في-أسبوع-1068743110.html
بورصة الإمارات حققت مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم في أسبوع
بورصة الإمارات حققت مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم في أسبوع
حققت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، اليوم الجمعة، مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم، خلال تداولات الأسبوع الماضي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:11+0000
2022-10-07T14:11+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101340/10/1013401047_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9b2a5663aec8a47afbe83d3bbb9e98bd.jpg
وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.78 تريليون درهم، بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.244 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.وجذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الأسبوع، موزعة بواقع 6.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.5 مليار درهم في سوق دبي، حيث تم التداول على نحو 1.89 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91.1 ألف صفقة.وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15"، بنسبة 1.66 بالمئة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.58 بالمئة توازي 154.5 نقطة ليقفل عند 9905.37 نقطة.كما عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل "موانئ أبوظبي" بنسبة 10.7 بالمئة و"ملتيبلاي" 9.12 بالمئة و"طاقة" 6.64 بالمئة، و"أبوظبي الإسلامي" 5.86 بالمئة و"أي آند" 3.68 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 3.66 بالمئة و"الدار" 3.09 بالمئة، و"أبوظبي الأول" 0.22 بالمئة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الحكومة-المصرية-تمهد-لطرح-أسهم-شركتين-تابعتين-للقوات-المسلحة-في-البورصة-نهاية-العام-الجاري-1068293109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101340/10/1013401047_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a8c6cb882eb0e3a8d89d1496c28aa592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد

بورصة الإمارات حققت مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم في أسبوع

14:11 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Ruslan Krevobok / الانتقال إلى بنك الصورالبورصة
البورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Ruslan Krevobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حققت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، اليوم الجمعة، مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم، خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.78 تريليون درهم، بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.244 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الحكومة المصرية تمهد لطرح أسهم شركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة نهاية العام الجاري
26 سبتمبر, 19:43 GMT
وجذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الأسبوع، موزعة بواقع 6.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.5 مليار درهم في سوق دبي، حيث تم التداول على نحو 1.89 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91.1 ألف صفقة.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15"، بنسبة 1.66 بالمئة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.58 بالمئة توازي 154.5 نقطة ليقفل عند 9905.37 نقطة.
كما عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل "موانئ أبوظبي" بنسبة 10.7 بالمئة و"ملتيبلاي" 9.12 بالمئة و"طاقة" 6.64 بالمئة، و"أبوظبي الإسلامي" 5.86 بالمئة و"أي آند" 3.68 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 3.66 بالمئة و"الدار" 3.09 بالمئة، و"أبوظبي الأول" 0.22 بالمئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала