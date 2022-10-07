https://sputnikarabic.ae/20221007/بورصة-الإمارات-حققت-مكاسب-تجاوزت-42-مليار-درهم-في-أسبوع-1068743110.html
بورصة الإمارات حققت مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم في أسبوع
بورصة الإمارات حققت مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم في أسبوع
حققت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، اليوم الجمعة، مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم، خلال تداولات الأسبوع الماضي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:11+0000
2022-10-07T14:11+0000
2022-10-07T14:11+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
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وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.78 تريليون درهم، بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.244 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.وجذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الأسبوع، موزعة بواقع 6.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.5 مليار درهم في سوق دبي، حيث تم التداول على نحو 1.89 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91.1 ألف صفقة.وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15"، بنسبة 1.66 بالمئة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.58 بالمئة توازي 154.5 نقطة ليقفل عند 9905.37 نقطة.كما عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل "موانئ أبوظبي" بنسبة 10.7 بالمئة و"ملتيبلاي" 9.12 بالمئة و"طاقة" 6.64 بالمئة، و"أبوظبي الإسلامي" 5.86 بالمئة و"أي آند" 3.68 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 3.66 بالمئة و"الدار" 3.09 بالمئة، و"أبوظبي الأول" 0.22 بالمئة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الحكومة-المصرية-تمهد-لطرح-أسهم-شركتين-تابعتين-للقوات-المسلحة-في-البورصة-نهاية-العام-الجاري-1068293109.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
بورصة الإمارات حققت مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم في أسبوع
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حققت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، اليوم الجمعة، مكاسب تجاوزت 42 مليار درهم، خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.78 تريليون درهم، بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.244 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب صحيفة
"البيان" الإماراتية.
وجذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الأسبوع، موزعة بواقع 6.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.5 مليار درهم في سوق دبي، حيث تم التداول على نحو 1.89 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91.1 ألف صفقة.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15"، بنسبة 1.66 بالمئة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.58 بالمئة توازي 154.5 نقطة ليقفل عند 9905.37 نقطة.
كما عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل "موانئ أبوظبي" بنسبة 10.7 بالمئة و"ملتيبلاي" 9.12 بالمئة و"طاقة" 6.64 بالمئة، و"أبوظبي الإسلامي" 5.86 بالمئة و"أي آند" 3.68 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 3.66 بالمئة و"الدار" 3.09 بالمئة، و"أبوظبي الأول" 0.22 بالمئة.