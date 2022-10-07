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بوشيلين: التعزيزات العسكرية تصل إلى محور كراسني ليمان
بوشيلين: التعزيزات العسكرية تصل إلى محور كراسني ليمان
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، عن وصول التعزيزات العسكرية الجديدة إلى محور كراسني ليمان. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:26+0000
2022-10-07T07:28+0000
روسيا
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وقال بوشلين: "التعزيزات قادمة لا يمكن القول أن الوضع سهل، ولكن نظرًا للدوافع والفهم لأهمية هذه المنطقة، هناك كل فرصة لتجميع القوة وبدء عمليات تحرير المناطق مع احتياطيات جديدة".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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روسيا

بوشيلين: التعزيزات العسكرية تصل إلى محور كراسني ليمان

07:26 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 07.10.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، عن وصول التعزيزات العسكرية الجديدة إلى محور كراسني ليمان.
وقال بوشلين: "التعزيزات قادمة لا يمكن القول أن الوضع سهل، ولكن نظرًا للدوافع والفهم لأهمية هذه المنطقة، هناك كل فرصة لتجميع القوة وبدء عمليات تحرير المناطق مع احتياطيات جديدة".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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