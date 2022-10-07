https://sputnikarabic.ae/20221007/بوشيلين-التعزيزات-العسكرية-تصل-إلى-محور-كراسنوليمانسك-1068717904.html
بوشيلين: التعزيزات العسكرية تصل إلى محور كراسني ليمان
بوشيلين: التعزيزات العسكرية تصل إلى محور كراسني ليمان
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، عن وصول التعزيزات العسكرية الجديدة إلى محور كراسني ليمان. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:26+0000
2022-10-07T07:26+0000
2022-10-07T07:28+0000
روسيا
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وقال بوشلين: "التعزيزات قادمة لا يمكن القول أن الوضع سهل، ولكن نظرًا للدوافع والفهم لأهمية هذه المنطقة، هناك كل فرصة لتجميع القوة وبدء عمليات تحرير المناطق مع احتياطيات جديدة".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوشيلين: التعزيزات العسكرية تصل إلى محور كراسني ليمان
07:26 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، عن وصول التعزيزات العسكرية الجديدة إلى محور كراسني ليمان.
وقال بوشلين: "التعزيزات قادمة لا يمكن القول أن الوضع سهل، ولكن نظرًا للدوافع والفهم لأهمية هذه المنطقة، هناك كل فرصة لتجميع القوة وبدء عمليات تحرير المناطق مع احتياطيات جديدة".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".