https://sputnikarabic.ae/20221007/تعديلات-مرتقبة-على-تشكيل-الحكومة-الكويتية-الجديدة-عقب-إعلان-45-نائبا-رفضهم-لها-1068718078.html
تعديلات مرتقبة على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة عقب إعلان 45 نائبا رفضهم لها
تعديلات مرتقبة على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة عقب إعلان 45 نائبا رفضهم لها
قالت تقارير إعلامية إن الكويتيين ينتظرون الآن قيام رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتعديل تشكيلها بعد ما قوبلت به من رفض شعبي ونيابي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكوتيية، عن مصادر حكومية، فقد قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، عقب "حالة الرفض الشعبي والنيابي التي قوبل بها التشكيل الجديد".وأوضحت أن هذه الحالة جعلت الجميع ينتظر التعديلات الجديدة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء.وقد أصدر 45 نائبا بيانا عبروا فيه عن رفضهم التشكيل الحكومي بعد أن أعلنه نواف الأحمد أول أمس واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد للحكومة بأنهم "عناصر تأزيم".هذا الرفض جعل الحكومة تؤخر أداءها اليمين الدستورية حيث كان من المقرر أن تؤديها أمس، مما دفع الوزراء إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة "رفعا للحرج عنه".طالع أيضا: عودة المرأة وتصدر المعارضة... دلالات نتائج انتخابات مجلس الأمة وتأثيرها على المشهد السياسي بالكويت
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
تعديلات مرتقبة على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة عقب إعلان 45 نائبا رفضهم لها
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قالت تقارير إعلامية إن الكويتيين ينتظرون الآن قيام رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتعديل تشكيلها بعد ما قوبلت به من رفض شعبي ونيابي.
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" الكوتيية، عن مصادر حكومية، فقد قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، عقب "حالة الرفض الشعبي والنيابي التي قوبل بها التشكيل الجديد".
وأوضحت أن هذه الحالة جعلت الجميع
ينتظر التعديلات الجديدة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء.
وقد أصدر 45 نائبا بيانا عبروا فيه عن رفضهم التشكيل الحكومي بعد أن أعلنه نواف الأحمد أول أمس واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد للحكومة بأنهم "عناصر تأزيم".
وقال النواب في بيانهم: "الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".
هذا الرفض جعل الحكومة تؤخر أداءها اليمين الدستورية حيث كان من المقرر أن تؤديها أمس، مما دفع الوزراء إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة "رفعا للحرج عنه".