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https://sputnikarabic.ae/20221007/تونس-الغنوشي-يعلن-اعتزامه-التخلي-عن-رئاسة-حركة-النهضة-1068718339.html
تونس... الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة
تونس... الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة
قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه عازم على التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:07+0000
2022-10-07T08:07+0000
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وأوضح الغنوشي في حوار له مع موقع قناة "الجزيرة"، أمس الخميس، أن المؤتمر القادم للحركة سيقَيم عمل القيادة في المرحلة الماضية منذ 2016 ضمن التقرير المالي والأدبي.وأضاف أنه بعد ذلك سيرسم سياسات المستقبل للحزب، على أن تكون المرحلة الثالثة من المؤتمر انتخاب القيادة التي ستقود هذه السياسة.وتابع: "بالنسبة إلى ملف تغيير القيادة أو تغيير الرقم واحد في الحزب على الأقل مسألة مطروحة".وأكد أنه "وفق القانون الموجود الآن فقد استوفى رئيس الحركة دوراته، وبالتالي هو مرشح للتغيير، وممكن أن يحل محله أحد الإخوان أو الأخوات" وفق تعبيره.وحول علاقته بالرئيس التونسي قيس سعيد، أشار الغنوشي، إلى أنه ليس لديه أي مشكلة مع رئيس الجمهورية.وواصل: "لكن لدينا مشكل مع سياسته التي تقوم على الانفراد بالحكم وهذا ما يرفضه الشعب التونسي".
https://sputnikarabic.ae/20220922/الغنوشي-يتحدث-لأول-مرة-عن-التهم-التي-تلاحقه-ويتهم-السلطات-التونسية-بالسعي-لإقصاء-النهضة-1068079815.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة

08:07 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه عازم على التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه.
وأوضح الغنوشي في حوار له مع موقع قناة "الجزيرة"، أمس الخميس، أن المؤتمر القادم للحركة سيقَيم عمل القيادة في المرحلة الماضية منذ 2016 ضمن التقرير المالي والأدبي.
وأضاف أنه بعد ذلك سيرسم سياسات المستقبل للحزب، على أن تكون المرحلة الثالثة من المؤتمر انتخاب القيادة التي ستقود هذه السياسة.
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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وتابع: "بالنسبة إلى ملف تغيير القيادة أو تغيير الرقم واحد في الحزب على الأقل مسألة مطروحة".
وأكد أنه "وفق القانون الموجود الآن فقد استوفى رئيس الحركة دوراته، وبالتالي هو مرشح للتغيير، وممكن أن يحل محله أحد الإخوان أو الأخوات" وفق تعبيره.
وحول إمكانية إصدار قانون لإعادة ترشيحه لرئاسة الحركة، أفاد الغنوشي بأن "من حق المؤتمر أن يراجع قانون الحزب والمؤتمر هو سيد نفسه، ولكني عازم على أن أخلي المكان لأحد الإخوان أو الأخوات".
وحول علاقته بالرئيس التونسي قيس سعيد، أشار الغنوشي، إلى أنه ليس لديه أي مشكلة مع رئيس الجمهورية.
وواصل: "لكن لدينا مشكل مع سياسته التي تقوم على الانفراد بالحكم وهذا ما يرفضه الشعب التونسي".

وأردف: "السير في هذا الطريق سيضر به ويضر بالشعب ولذلك ندعوه إلى الدخول في حوار وطني بدلا من المواجهة ونحن نريد طريق الحوار".

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