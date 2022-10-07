https://sputnikarabic.ae/20221007/خبير-نفطي-لا-يمكن-لواشنطن-فرض-عقوبات-على-دول-أوبك-1068743239.html

خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"

خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"

نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تهدد دول "أوبك" وعلى رأسهم السعودية؛ وزير الاقتصاد الألماني يتهم الولايات المتحدة بالتلاعب بأسعار الغاز؛ إغلاق جميع... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T14:14+0000

2022-10-07T14:14+0000

2022-10-07T14:14+0000

راديو

قوانين الاقتصاد

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خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك" خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس "عددا من خيارات الرد"، بما في ذلك ضد المملكة العربية السعودية"، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.حول هذا الموضوع، قال الخبير النفطي رمزي حسين، لـ"قوانين الاقتصاد":خبير: حل أزمة الطاقة يحتاج لخطوة جدية من ألمانيااتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة والدول الأخرى "الصديقة" الموردة للغاز بأنها تفرض أسعارا فلكية لإمداداتها، مما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من الأزمة الأوكرانية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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