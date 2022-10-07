https://sputnikarabic.ae/20221007/خبير-نفطي-لا-يمكن-لواشنطن-فرض-عقوبات-على-دول-أوبك-1068743239.html
خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"
خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تهدد دول "أوبك" وعلى رأسهم السعودية؛ وزير الاقتصاد الألماني يتهم الولايات المتحدة بالتلاعب بأسعار الغاز؛ إغلاق جميع... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:14+0000
2022-10-07T14:14+0000
2022-10-07T14:14+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"
خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس "عددا من خيارات الرد"، بما في ذلك ضد المملكة العربية السعودية"، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.حول هذا الموضوع، قال الخبير النفطي رمزي حسين، لـ"قوانين الاقتصاد":خبير: حل أزمة الطاقة يحتاج لخطوة جدية من ألمانيااتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة والدول الأخرى "الصديقة" الموردة للغاز بأنها تفرض أسعارا فلكية لإمداداتها، مما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من الأزمة الأوكرانية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
خبير نفطي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على دول "أوبك"
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تهدد دول "أوبك" وعلى رأسهم السعودية؛ وزير الاقتصاد الألماني يتهم الولايات المتحدة بالتلاعب بأسعار الغاز؛ إغلاق جميع المصارف في لبنان؛ إعلان نتائج التحقيق بتسرب الغاز من السيل الشمالي واحد وإثنان.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس "عددا من خيارات الرد"، بما في ذلك ضد المملكة العربية السعودية"، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
حول هذا الموضوع، قال الخبير النفطي رمزي حسين، لـ"قوانين الاقتصاد":
"في ظل الكساد الاقتصادي والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، سيؤدي هذا القرار إلى زيادة أعباء تكاليف الطاقة وكل السلع المتعلقة بها، وبالتالي ارتفاع التضخم، فضلا عن أن الولايات المتحدة بدأت في السنوات الأخيرة بالسحب من الاحتياطات الاستراتيجية وهذا خطر على اقتصادها، وبكل الأحوال تبقى تهديدات واشنطن معدومة التأثير تقريبا، فلا يمكن أن تفرض عقوبات على جميع دول أوبك، فالسوق كبير وواسع، ربما تفرض تسعيرة جبرية كما فعلت مع روسيا منذ أيام، لكن انعكاسات ذلك ستحصدها هي أيضا، لذلك من مصلحتها التهدئة، فلا ينقصها مشكلات جديدة إضافة إلى الصين وروسيا".
خبير: حل أزمة الطاقة يحتاج لخطوة جدية من ألمانيا
اتهم وزير الاقتصاد الألماني الولايات المتحدة والدول الأخرى "الصديقة" الموردة للغاز بأنها تفرض أسعارا فلكية لإمداداتها، مما يشير إلى أنها تحاول الاستفادة من الأزمة الأوكرانية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"قوانين الاقتصاد":
"ما صرح به الوزير، هو ما يقوله تقريبا كل مواطن أوروبي منذ أسابيع، هذه الانتقادات جيدة لكنها تبقى بدون أهمية إن لم تقترن بخطوة فعلية ووضع مصلحة الاقتصاد الأوروبي أولا، والتعامل بنظرة واقعية وفق المؤشرات".
التفاصيل في الملف الصوتي...