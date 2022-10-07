https://sputnikarabic.ae/20221007/رئيس-الحكومة-الجزائرية-نفذنا-42-التزاما-من-التزامات-رئيس-الجمهورية-الـ54-1068717139.html
رئيس الحكومة الجزائرية: نفذنا 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية الـ54
رئيس الحكومة الجزائرية: نفذنا 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية الـ54
أكد الوزير الأول في الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة نفذت 42 التزاما من الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وعددها 54. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:54+0000
2022-10-07T06:54+0000
2022-10-07T06:54+0000
الجزائر
العالم العربي
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال عبد الرحمن: "ثمار جهود الفريق الحكومي المتماسك وإطارات الدولة الذين تجنبوا خطابات تثبيط الهمم والعزائم والنظرة السوداوية ظهرت اليوم بتحقيق أكثر من 80% مما كان مسطرا، أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية الـ 54".تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية جاءت خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة بيان الحكومة.وقال: "الجزائر تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم".طالع أيضا: الجزائر... تبون يأمر بخفض أسعار النقل الجوي والبحري
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
رئيس الحكومة الجزائرية: نفذنا 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية الـ54
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أكد الوزير الأول في الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة نفذت 42 التزاما من الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وعددها 54.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال عبد الرحمن: "ثمار جهود الفريق الحكومي المتماسك وإطارات الدولة الذين تجنبوا خطابات تثبيط الهمم والعزائم والنظرة السوداوية ظهرت اليوم بتحقيق أكثر من 80% مما كان مسطرا، أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية الـ 54".
تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية جاءت خلال
رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة بيان الحكومة.
واعتبر عبد الرحمن بيان الحكومة التي يرأسها "ترجمة لما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية"، مؤكدا أن هناك هفوات في العمل، لكنه وعد بتداركها.
وقال: "الجزائر تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم".