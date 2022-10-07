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https://sputnikarabic.ae/20221007/رئيس-حزب-الحلم-الجورجي-لن-يتم-تسليم-ساكاشفيلي-إلى-أوكرانيا-1068718933.html
رئيس حزب "الحلم الجورجي": لن يتم تسليم ساكاشفيلي إلى أوكرانيا
رئيس حزب "الحلم الجورجي": لن يتم تسليم ساكاشفيلي إلى أوكرانيا
قال محامي الرئيس الجورجي الأسبق، إن المحكمة الأوكرانية أصدرت تعليمات لعدالة البلاد بتقديم طلب إلى السلطات الجورجية لنقل ساكاشفيلي مؤقتا إلى أوكرانيا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:54+0000
2022-10-07T07:54+0000
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جورجيا
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من جانبه قال إيراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، إن جورجيا لن تسلم الرئيس الأسبق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي إلى أوكرانيا ولن تلعب ألعابا سياسية.وأضاف كوباخيدزه أن "السلطات الجورجية أرسلت طلبا إلى السلطات الأوكرانية منذ سنوات لنقله (ساكاشفيلي)، وقد تجاهلت السلطات الأوكرانية هذا الطلب لسنوات، والآن يعد إرسال مثل هذا الطلب لسبب رسمي لعبة سياسية معينة، هذه اللعبة لا تعني الكثير بالنسبة لنا. لقد ارتكب ساكاشفيلي العديد من الجرائم الخطيرة في جورجيا ويقضي الآن العقوبة".وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ومذبحة شركة "Imedi TV" واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
https://sputnikarabic.ae/20220512/نقل-ساكاشفيلي-من-السجن-إلى-عيادة-خاصة-في-تبليسي-1062136467.html
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العالم, جورجيا, أخبار أوكرانيا
العالم, جورجيا, أخبار أوكرانيا

رئيس حزب "الحلم الجورجي": لن يتم تسليم ساكاشفيلي إلى أوكرانيا

07:54 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / SHAKH AIVAZOVميخائيل ساكاشفيلي
ميخائيل ساكاشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / SHAKH AIVAZOV
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قال محامي الرئيس الجورجي الأسبق، إن المحكمة الأوكرانية أصدرت تعليمات لعدالة البلاد بتقديم طلب إلى السلطات الجورجية لنقل ساكاشفيلي مؤقتا إلى أوكرانيا.
من جانبه قال إيراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، إن جورجيا لن تسلم الرئيس الأسبق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي إلى أوكرانيا ولن تلعب ألعابا سياسية.
وأضاف كوباخيدزه أن "السلطات الجورجية أرسلت طلبا إلى السلطات الأوكرانية منذ سنوات لنقله (ساكاشفيلي)، وقد تجاهلت السلطات الأوكرانية هذا الطلب لسنوات، والآن يعد إرسال مثل هذا الطلب لسبب رسمي لعبة سياسية معينة، هذه اللعبة لا تعني الكثير بالنسبة لنا. لقد ارتكب ساكاشفيلي العديد من الجرائم الخطيرة في جورجيا ويقضي الآن العقوبة".
الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي يزور مدينة لفوف في غرب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
نقل ساكاشفيلي من السجن إلى عيادة خاصة في تبليسي
12 مايو, 09:49 GMT
وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ومذبحة شركة "Imedi TV" واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
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