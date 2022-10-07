https://sputnikarabic.ae/20221007/رئيس-وزراء-كندا-زيادة-الرقابة-على-المعاملات-المالية-المرتبطة-بإيران-والحرس-الثوري-1068753058.html
رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري
رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة إن كندا ستعزز الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران وستقيد المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T19:14+0000
2022-10-07T19:14+0000
2022-10-07T19:14+0000
أخبار كندا
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063531404_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_94f4a302f8bc274377947dbadde45377.jpg
وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعزز توجيهاتنا الوزارية بشأن المعاملات المالية المرتبطة بإيران".وتابع ترودو "سنقيد المعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والوكلاء الذين يدعمونهم".وأضاف ترودو أن كندا تستثمر 76 مليون دولار لتعزيز تطبيق العقوبات الكندية.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063531404_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_8a390a4d8d5381b117b671333566aa8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, أخبار إيران
رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة إن كندا ستعزز الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران وستقيد المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه.
وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعزز توجيهاتنا الوزارية بشأن المعاملات المالية المرتبطة بإيران".
وتابع ترودو "سنقيد المعاملات المالية مع إيران
المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والوكلاء الذين يدعمونهم".
وأضاف ترودو أن كندا تستثمر 76 مليون دولار لتعزيز تطبيق العقوبات الكندية.