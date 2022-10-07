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https://sputnikarabic.ae/20221007/رئيس-وزراء-كندا-زيادة-الرقابة-على-المعاملات-المالية-المرتبطة-بإيران-والحرس-الثوري-1068753058.html
رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري
رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة إن كندا ستعزز الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران وستقيد المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T19:14+0000
2022-10-07T19:14+0000
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وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعزز توجيهاتنا الوزارية بشأن المعاملات المالية المرتبطة بإيران".وتابع ترودو "سنقيد المعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والوكلاء الذين يدعمونهم".وأضاف ترودو أن كندا تستثمر 76 مليون دولار لتعزيز تطبيق العقوبات الكندية.
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أخبار كندا, أخبار إيران
أخبار كندا, أخبار إيران

رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري

19:14 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة إن كندا ستعزز الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران وستقيد المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه.
وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعزز توجيهاتنا الوزارية بشأن المعاملات المالية المرتبطة بإيران".
وتابع ترودو "سنقيد المعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والوكلاء الذين يدعمونهم".
وأضاف ترودو أن كندا تستثمر 76 مليون دولار لتعزيز تطبيق العقوبات الكندية.
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