https://sputnikarabic.ae/20221007/رفض-غربي-وتحذير-روسي-لمطالبة-زيلينسكي-للناتو-بضرب-روسيا-بلينكن-ندرس-خيارات-للعلاقة-مع-السعودية-1068742440.html

رفض غربي وتحذير روسي لمطالبة زيلينسكي للناتو بضرب روسيا.. بلينكن: ندرس خيارات للعلاقة مع السعودية

رفض غربي وتحذير روسي لمطالبة زيلينسكي للناتو بضرب روسيا.. بلينكن: ندرس خيارات للعلاقة مع السعودية

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف "الناتو" شن "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T14:04+0000

2022-10-07T14:04+0000

2022-10-07T14:04+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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رفض غربي وتحذير روسي لمطالبة زيلينسكي للناتو بضرب روسيا.. بلينكن: ندرس خيارات للعلاقة مع السعودية رفض غربي وتحذير روسي لمطالبة زيلينسكي للناتو بضرب روسيا.. بلينكن: ندرس خيارات للعلاقة مع السعودية

فلاديمير زيلينسكي يقول إن الناتو يجب أن يشن ضربات وقائية ضد روسيا الاتحاديةمن جانبه قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العالم يواجه تهديد حرب نووية لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، مشيرا إلى أن هناك تهديدا مباشرا باستخدام سلاح نووي، "إذا استمرت الأمور على الطريق الذي تسير فيه".وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد أكّد، أنّ الحلف "ليس جزءاً من الصراع في أوكرانيا"، وأنّ "حلف شمال الأطلسي سيكتفي بمواصلة تقديم المساعدات لنظام كييف ".وحذر بيسكوف من أن "دعوة زيلينسكي لتوجيه ضربات استباقية إلى روسيا ما هي إلاّ دعوة لبدء حرب عالمية ذات عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".وكان زيلينسكي قد قال إن "الناتو يجب أن يشن ضربات وقائية ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار الضربات النووية الروسية"، على حد زعمه.وأضاف جابر في تصريحه أنه ينتظر رد فعل من روسيا تجاه تصريحات زيلينسكي ومن المتوقع أنه سيكون رد فعل تحذيري شديد اللهجة للرئيس الأوكراني ومن وراءه بأن أي اعتداء على الأراضي الروسية والأراضي التي انضمت مؤخراً لروسيا وأصبحت أراضٍ روسية يعتبر اعتداءاً على روسيا ويحق للأخيرة أن ترد بكافة القوة والأسلحة المتوفرة لديها ومن المتوقع أن تستعمل روسيا بنك الأهداف التي لديها والتي لم تستعمله بعد حتى الآن".أنتوني بلينكن يقول إن واشنطن تدرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعوديةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "تدرس عددا من خيارات الرد" بخصوص علاقاتها مع السعودية بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.ولم يذكر بلينكن على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن، بينما دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية .وقال السناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".قال المحلل السياسي السعودي د/عبدالله العساف "إنه من الخطأ تحميل السعودية قرار أوبك بلس، لأن هذا قرار جماعي من أكثر من عشرين دولة، بالتالي وضع السعودية اليوم في الواجهة يعتبر تجني على السعودية علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تتجنى بشكل كبير على المملكة، فالسعودية اتخذت مع أوبك بلس هذا القرار وهو قرار اقتصادي بالدرجة الأولى بعيد عن أي تبعات سياسية ولكنه قرار اقتصادي يعمل على معالجة الوضع الاقتصادي المتردي المتوقع خلال الفترة القادمة، علماً بأن هذا القرار لم يكن مفاجئاً فقد سبق وأعلنت أوبك أنها مع بداية نوفمبر سوف تخفض الإنتاج .وتابع: "لذلك السعودية تتعامل مع المؤسسات الأمريكية علماً بأن المملكة لديها من الحكمة والحنكة ما سترد به على هذه التصريحات الأمريكية في الوقت المناسب".بعد رفض الحكومة الإسرائيلية، التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود هل "إسرائيل" جاهزة للحرب مع لبنان؟قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية "تمر بمرحلة حرجة".وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة" بالتوصل إلى حل، وأن الوسيط الأمريكي آموس هوكستاين يواصل مشاركته القوية لإنهاء المناقشات حول مسوّدة الاتفاق.من جانبه أكد عضو فريق التفاوض اللبناني مع إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، اللواء عباس إبراهيم، أن لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وقال إبراهيم إن لبنان ينتظر من الوسيط الأمريكي أن يتحمل مسؤوليته .قال المحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري "إن لبنان رأى أن المقترحات بالتعديلات اللبنانية ليست جوهرية بنظره ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية فقد تمس أمنهم، فقد تسرع اللبنانيون بالتفاؤل لأن هناك أطرافاً أسرعت للتعليل مثل التيار الوطني الحر باعتبار أن هناك إنجاز سيتحقق قبل رحيل الرئيس اللبناني ميشيل عون وكذلك حزب الله ليقول أنه نجح في الحصول على حقوق الشعب اللبناني بإمكانياته وطائراته المسيرة وهذا التسرع في ردود الفعل دفع ثمنه اللبنانيون لأن المفاوضات لم تنته كلياً وكان الأفضل الانتظار حتى تصل الأمور لخواتيمها .وأضاف العاقوري أن لبنان طلب وساطة أمريكية في هذا الأمر لإنقاذ الموقف وعدم انهيار كل بنود التفاوض، بالإضافة إلى أن هناك انتخابات إسرائيلية وهذه تعتبر معركة أساسية وربما يؤثر ذلك أيضاً على مسار التفاوض ولكن لا يمكن الجزم بإمكانيات الجانب الأمريكي وإلى أي مدى يمكن أن يذهب فيه التفاوض مع الجانب الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مضيفاً أن الجانب الأمريكي يسعى إلى ترتيب الأمور ولكن لا يمكن التأكد من مدى نجاح هذا الأمر مع الإسرائيليين حتى الآن".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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