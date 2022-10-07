https://sputnikarabic.ae/20221007/زعيم-كوريا-الشمالية-يهنئ-بوتين-بمناسبة-عيد-ميلاده-1068714710.html
زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بمناسبة عيد ميلاده السبعين
زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بمناسبة عيد ميلاده السبعين
هنأ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين وأعرب عن أمله في مزيد من تطوير العلاقات بين موسكو... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T04:36+0000
2022-10-07T04:36+0000
2022-10-07T05:06+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيم جونغ أون في رسالة إلى الرئيس الروسي، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد حققت إنجازات ملحوظة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير لبناء روسيا القوية من خلال أنشطتك الفعالة مع تحمل المسؤولية الثقيلة لرئيس الدولة لسنوات عديدة، لذلك، أنت تتمتع باحترام ودعم كبيرين من الجماهير العريضة من الشعب".وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن روسيا "تدافع بشكل موثوق عن كرامة الدولة ومصالحها الأساسية من التحديات والتهديدات التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة وقواتها التابعة"، وهو أمر لا يمكن تصوره بدون "القيادة المتميزة والإرادة القوية" لبوتين.وقال كيم جونغ أون: "أشعر بسعادة غامرة لحقيقة أن الدعم والتعاون المتبادلين بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا قد تعززا أكثر من أي وقت مضى في الكفاح من أجل تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التقليدية إلى مرحلة أعلى بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماعنا الأول في فلاديفوستوك في عام 2019 والدفاع عن السلام والاستقرار الإقليميين وتحقيق العدالة الدولية".وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن أمله في أن تلعب علاقاته الشخصية مع بوتين "دورا أكبر في توطيد وتطوير الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا بشكل مطرد"، وتمنى للرئيس الروسي السعادة والصحة الجيدة وتحقيق نجاح كبير في عمله من أجل ازدهار روسيا.ويحتفل الزعيم الروسي اليوم الجمعة، السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بالذكرى السنوية السبعين لمولده.
https://sputnikarabic.ae/20190425/كيم-جونغ-أون-يهدي-بوتين-سيفا-1040709454.html
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روسيا, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بمناسبة عيد ميلاده السبعين
04:36 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
هنأ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين وأعرب عن أمله في مزيد من تطوير العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كيم جونغ أون في رسالة إلى الرئيس الروسي، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد حققت إنجازات ملحوظة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير لبناء روسيا القوية من خلال أنشطتك الفعالة مع تحمل المسؤولية الثقيلة لرئيس الدولة لسنوات عديدة، لذلك، أنت تتمتع باحترام ودعم كبيرين من الجماهير العريضة من الشعب".
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن روسيا "تدافع بشكل موثوق عن كرامة الدولة ومصالحها الأساسية من التحديات والتهديدات التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة وقواتها التابعة"، وهو أمر لا يمكن تصوره بدون "القيادة المتميزة والإرادة القوية" لبوتين.
وقال كيم جونغ أون: "أشعر بسعادة غامرة لحقيقة أن الدعم والتعاون المتبادلين بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا قد تعززا أكثر من أي وقت مضى في الكفاح من أجل تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التقليدية إلى مرحلة أعلى بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماعنا الأول في فلاديفوستوك في عام 2019 والدفاع عن السلام والاستقرار الإقليميين وتحقيق العدالة الدولية".
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن أمله في أن تلعب علاقاته الشخصية مع بوتين "دورا أكبر في توطيد وتطوير الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا بشكل مطرد"، وتمنى للرئيس الروسي السعادة والصحة الجيدة وتحقيق نجاح كبير في عمله من أجل ازدهار روسيا.
ويحتفل الزعيم الروسي اليوم الجمعة، السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بالذكرى السنوية السبعين لمولده
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