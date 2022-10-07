عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/زيلينسكي-يدعو-الناتو-لشن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-1068720951.html
زيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا
زيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، ظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه "ضربة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:46+0000
2022-10-07T08:46+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1068720790_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_b92409b947596d34d75723af4e44d0a6.jpg
تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف "الناتو" شن "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول.وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك" عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: "فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير".كما شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1068720790_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_d723967b0cad0e452f3ef134b044ad88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, كاريكاتير
وسائط متعددة, كاريكاتير

زيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا

08:46 GMT 07.10.2022
© Sputnikزيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا
زيلينسكي يدعو الناتو لشن ضربة وقائية ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، ظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه "ضربة وقائية" ضد الأراضي الروسية.
تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف "الناتو" شن "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول.
وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك" عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: "فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير".
كما شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала