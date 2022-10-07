https://sputnikarabic.ae/20221007/زيلينسكي-يدعو-الناتو-لشن-ضربة-وقائية-ضد-روسيا-1068720951.html
زيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا
زيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، ظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه "ضربة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف "الناتو" شن "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول.وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك" عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: "فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير".كما شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية.
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زيلينسكي يدعو "الناتو" لشن "ضربة وقائية" ضد روسيا
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، ظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه "ضربة وقائية" ضد الأراضي الروسية.
تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف
والتورط في الصراع.
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف "الناتو" شن "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول.
وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك" عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: "فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير
".
كما شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية
.