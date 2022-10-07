https://sputnikarabic.ae/20221007/سفراء-المحطة-الدولية-ورواد-من-ناسا-يستضيفون-منتخب-سوريا-لعلوم-الفضاء-صور-1068729897.html

سفراء المحطة الدولية ورواد من "ناسا" يستضيفون منتخب سوريا لعلوم الفضاء... صور

سفراء المحطة الدولية ورواد من "ناسا" يستضيفون منتخب سوريا لعلوم الفضاء... صور

في تحد للحصار التقني المفروض على سوريا، عقد منتخب سوريا لعلوم الفضاء، فجر اليوم، ورشة عمل مشتركة عن بعد مع سفراء وخبراء محطة الفضاء الدولية، في مدينة اللاذقية،... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T11:48+0000

2022-10-07T11:48+0000

2022-10-07T11:49+0000

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وحضر الورشة رواد فضاء مشاركون في برامج الوكالة الأمريكية للفضاء "ناسا"، وبعد حضور الشرح التقني للخبراء لمدة ساعة ونصف، طرح الطلاب أسئلة علمية تخصصية بشكل مباشر على خبراء محطة الفضاء الدولية والقائمين على المخبر الوطني للعلوم، وقد تلقوا إجابات علمية مهمة.وأشار سلطان إلى قيام الطلاب باقتراح إجراء تجارب "أونلاين" والحصول على النتائج التي قد تكون كلاسيكية متعارف عليها، وقد تكون جديدة لم يسبقنا أحد إليها، أو قد تكون جديدة من ناحية طريقة الطرح، مضيفاً: مع العلم أن التقنيات والأجهزة المتاحة في محطة الفضاء الدولية غير متاحة في أي مكان بالعالم.كما أكد سلطان أن المشاركة بورشة العمل يؤهل الطلاب للمشاركة بمسابقات علمية للابتكار والاختراع، كاشفاً أن هذه الخطوة هي بداية لجملة مشاريع تكتيكية أخرى يتم العمل على تنفيذها قبل نهاية العام الحالي، وتابع: قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الحالي سنشارك بمسابقة دولية برعاية محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع شركة "بوكت لاب" العالمية، حيث سنقدم تجربة علمية تطبيقية ليتم تنفيذها في المخابر الموجودة ضمن المحطة في ظل ظروف فيزيائية نادرة.وأضاف: في حال فوز تجربتنا من ضمن 20 تحربة أخرى متقدمة للمسابقة فاننا نحصل على جائزة، مستدركاً: لا نريد جائزة نقدية وإنما الحصول على أجهزة حساسات متطورة لمقادير فيزيائية احترافية.وتركزت أسئلة الطلاب لخبراء المحطة، عن كيفية الحصول عليه واستخدامه ووصله ببرامج الحاسوب والأجهزة المحمولة والحصول على مخرجات صحيحة ودقيقة وإمكانية استخدام الجهاز على الأرض وفي الفضاء.شكّل الحصار التقني المفروضة على سوريا عائقاً كبيراً أمام مشاركة امنتخب سوريا لعلوم الفضاء بورشة العمل، إذ قال سلطان: القيود التقنية المفروضة شبكات التواصل في سوريا كانت تشكل عائقاً أمام التواصل مع محطة الفضاء الدولية، لكننا استطعنا تجاوزها بحلول تقنية عن طريق بعض البرامج.وأضاف سلطان، خلال ورشة العمل سأل الطلاب أسئلة علمية بلغة صحيحة تكشف مدى اهتمامهم ووعيهم وقدرتهم على الانخراط في هذا المجال، وحصلنا على إجابات عن معظم الأسئلة، مستدركاً: باستثناء سؤالنا أنه "نحن كطلاب سوريين نعاني من الحصار المفروض علينا، كيف لكم ان تساعدونا بكسر هذا الخصار باعتباركم سفراء للعلم والسلام؟"، مضيفاً: "بصراحة.. جاءنا الرد بأجوبة دبلوماسية".كما أشار سلطان إلى أن الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا، تحظر على الطلاب السوريين المشاركين في المسابقات والندوات العالمية الحصول على الأجهزة المتطورة، مدللاً بأجهزة حساسات متطورة للمقادير الفيزيائية الاحترافية التي توزع على الطلاب المشاركين من الدول الاخرى مجاناً، فيما يضطر الطالب في سوريا لشراءها بـ3000 دولار.وبيّن الطلاب أنهم طرحوا كل في جعبتهم من أسئلة تتعلق بعلوم الفضاء، وبالمقابل لم يبخل الخبراء بإعطاء الأجوبة العلمية الصحيحة، بالإضافة للنصائح المفيدة.ويضم منتخب سورية لعلوم الفضاء 22 طالباً من جميع المحافظات، معظمهم فائز ببطولة الفلك العالمية التي جرت قبل ثلاثة أشهر.

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