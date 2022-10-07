https://sputnikarabic.ae/20221007/سفير-اليابان-لدى-لبنان-يشتكي-من-تعرض-منزله-لـرصاص-طائش-صور-1068725924.html
سفير اليابان لدى لبنان يشتكي من تعرض منزله لـ"رصاص طائش"... صور
سفير اليابان لدى لبنان يشتكي من تعرض منزله لـ"رصاص طائش"... صور
قال السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، إن منزله في بيروت تعرض لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، وفقا له. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:23+0000
2022-10-07T10:23+0000
2022-10-07T10:23+0000
لبنان
العالم العربي
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وكتب السفير الياباني باللغة العربية على حسابه بـ"تويتر": "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشينكوف".وأضاف: "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل".ودعا السفير الياباني مطلقي النار في الهواء إلى التوقف عن هذه الظاهرة، حتى لا يتحول الأمر إلى "ضرر أو مأساة عند الآخرين".ونشر الدبلوماسي الياباني، الذي يجيد اللغة العربية، 3 صور توثق الرصاصة التي أصابت مقر إقامته.وفي مايو/أيار الماضي، قال أوكوبو إن منزله تعرض أيضا لرصاصة طائشة، أثناء الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20210710/سفير-اليابان-في-لبنان-يشكو-من-انقطاع-الكهرباء-عن-مقر-إقامته-1049527075.html
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لبنان, العالم العربي
سفير اليابان لدى لبنان يشتكي من تعرض منزله لـ"رصاص طائش"... صور
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قال السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، إن منزله في بيروت تعرض لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، وفقا له.
وكتب السفير الياباني
باللغة العربية على حسابه بـ"تويتر": "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشينكوف".
وأضاف: "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل".
ودعا السفير الياباني مطلقي النار في الهواء إلى التوقف عن هذه الظاهرة، حتى لا يتحول الأمر إلى "ضرر أو مأساة عند الآخرين".
ونشر الدبلوماسي الياباني، الذي يجيد اللغة العربية، 3 صور توثق الرصاصة التي أصابت مقر إقامته.
وفي مايو/أيار الماضي، قال أوكوبو إن منزله تعرض أيضا لرصاصة طائشة، أثناء الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان
.