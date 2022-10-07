https://sputnikarabic.ae/20221007/سلطات-زابوروجيه-تعلن-موعد-وصول-فريق-من-الخبراء-إلى-المحطة-النووية-1068720339.html
سلطات زابوروجيه تعلن موعد وصول فريق من الخبراء إلى المحطة النووية
سلطات زابوروجيه تعلن موعد وصول فريق من الخبراء إلى المحطة النووية
أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه، أنه يجب أن تصل، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الخبراء إلى محطة الطاقة النووية،... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:33+0000
2022-10-07T08:33+0000
2022-10-07T08:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg
وأضاف روجوف في حديث لـ"سبوتنيك" أنه حاليا يوجد ممثلان للوكالة يراقبان الوضع في المحطة.مضيفا أنه سيتم استبدالهم بخبراء من أيرلندا وكندا وليتوانيا وسلوفاكيا.وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_392fe5dcf462734a28c9e9007486709a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه تعلن موعد وصول فريق من الخبراء إلى المحطة النووية
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه، أنه يجب أن تصل، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الخبراء إلى محطة الطاقة النووية، مكونة من 4 خبراء.
وأضاف روجوف في حديث لـ"سبوتنيك" أنه حاليا يوجد ممثلان للوكالة يراقبان الوضع في المحطة.
مضيفا أنه سيتم استبدالهم
بخبراء من أيرلندا وكندا وليتوانيا وسلوفاكيا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن المنظمة ستزيد عدد الخبراء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية من اثنين إلى أربعة، من المتوقع وصولهم يوم الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي
، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.