عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/سلطات-زابوروجيه-تعلن-موعد-وصول-فريق-من-الخبراء-إلى-المحطة-النووية-1068720339.html
سلطات زابوروجيه تعلن موعد وصول فريق من الخبراء إلى المحطة النووية
سلطات زابوروجيه تعلن موعد وصول فريق من الخبراء إلى المحطة النووية
أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه، أنه يجب أن تصل، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الخبراء إلى محطة الطاقة النووية،... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:33+0000
2022-10-07T08:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg
وأضاف روجوف في حديث لـ"سبوتنيك" أنه حاليا يوجد ممثلان للوكالة يراقبان الوضع في المحطة.مضيفا أنه سيتم استبدالهم بخبراء من أيرلندا وكندا وليتوانيا وسلوفاكيا.وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_392fe5dcf462734a28c9e9007486709a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه تعلن موعد وصول فريق من الخبراء إلى المحطة النووية

08:33 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه، أنه يجب أن تصل، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الخبراء إلى محطة الطاقة النووية، مكونة من 4 خبراء.
وأضاف روجوف في حديث لـ"سبوتنيك" أنه حاليا يوجد ممثلان للوكالة يراقبان الوضع في المحطة.
مضيفا أنه سيتم استبدالهم بخبراء من أيرلندا وكندا وليتوانيا وسلوفاكيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن المنظمة ستزيد عدد الخبراء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية من اثنين إلى أربعة، من المتوقع وصولهم يوم الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري زيارة إلى موسكو في إطار المفاوضات بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала