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https://sputnikarabic.ae/20221007/سوريا-والأردن-يسعيان-إلى-التشاركية-في-قطاعات-النقل-واللوجستيات-والصناعة-والزراعة-1068721509.html
سوريا والأردن يسعيان إلى "التشاركية" في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والزراعة
سوريا والأردن يسعيان إلى "التشاركية" في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والزراعة
تنطلق يوم غد السبت في العاصمة السورية دمشق، أعمال المنتدى الاقتصادي السوري الأردني الذي يناقش خلاله رجال الأعمال في البلدين، فرص التعاون الواعدة في القطاعات... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:55+0000
2022-10-07T08:55+0000
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ويتناول المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، قضايا التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين، إلى جانب آفاق التكامل والفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والزراعة بين الأردن وسوريا.وفي اجتماعات اليوم الثاني، من المزمع أن يناقش وزير الصناعة السوري زياد صباغ مع رؤساء اتحادات الصناعة وممثلي المدن الصناعية في البلدين آفاق التعاون والفرص الواعدة، يلي ذلك اجتماع لوزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا مع رؤساء النقابات التخصصية ورؤساء اتحادات غرف الزراعة في البلدين، يتنناول التكامل الإنتاجي وسبل توفير الظروف المناسبة لانتعاش القطاعين الزراعيين ومنع التعارض في البرامج الزراعية.وعلى مدار اليوم الثالث، يعقد رجال الأعمال السوريون والأردنيون جلسات عمل تخصصية يستعرضون خلالها آفاق التعاون في قطاعات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
https://sputnikarabic.ae/20220115/اجتماعات-ثنائية-وشراكات-تجارية-ما-الدوافع-السياسية-والاقتصادية-لتطبيع-العلاقات-بين-الأردن-وسوريا؟-1056247429.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا والأردن يسعيان إلى "التشاركية" في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والزراعة

08:55 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب
10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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تنطلق يوم غد السبت في العاصمة السورية دمشق، أعمال المنتدى الاقتصادي السوري الأردني الذي يناقش خلاله رجال الأعمال في البلدين، فرص التعاون الواعدة في القطاعات الإنتاجية والنقل واللوجستيات.
ويتناول المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، قضايا التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين، إلى جانب آفاق التكامل والفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والزراعة بين الأردن وسوريا.

وخلال اجتماعات اليوم الأول، يبحث وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل مع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة في البلدين سبل تسهيل التدفق البيني للسلع والخدمات، فيما يتناول وزير الصناعة السوري زهير خزيم مع رؤساء اتحادات الشحن والتخليص الجمركي في البلدين، المعوقات التي تعترض العمل في المنافذ الحدودية والصعوبات التي تواجه قطاع الترانزيت.

وفي اجتماعات اليوم الثاني، من المزمع أن يناقش وزير الصناعة السوري زياد صباغ مع رؤساء اتحادات الصناعة وممثلي المدن الصناعية في البلدين آفاق التعاون والفرص الواعدة، يلي ذلك اجتماع لوزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا مع رؤساء النقابات التخصصية ورؤساء اتحادات غرف الزراعة في البلدين، يتنناول التكامل الإنتاجي وسبل توفير الظروف المناسبة لانتعاش القطاعين الزراعيين ومنع التعارض في البرامج الزراعية.
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وعلى مدار اليوم الثالث، يعقد رجال الأعمال السوريون والأردنيون جلسات عمل تخصصية يستعرضون خلالها آفاق التعاون في قطاعات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
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