https://sputnikarabic.ae/20221007/شولتز-يعارض-استخدام-الأسلحة-النووية-1068726203.html
شولتز يعارض استخدام الأسلحة النووية
شولتز يعارض استخدام الأسلحة النووية
قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، اليوم الجمعة، عندما سئل عن كلام فلاديمير زيلينسكي بشأن "ضربة استباقية" ضد روسيا، أن المستشار الألماني... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:30+0000
2022-10-07T10:30+0000
2022-10-07T10:30+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068035170_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b44b72b9b87330d0fcc9cfd79c90ee1c.jpg
يذكر أنه في وقت سابق، قال زيلينسكي، متحدثا في معهد "لوي" في أستراليا عبر رابط الفيديو، إن الناتو يجب أن يشن ضربات "استباقية" ضد روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية". في وقت لاحق، أوضح السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أنه لم يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، لكنه كان يقصد فرض عقوبات وقائية.تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068035170_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_7e29dd80945d58059d6cf6bb539ecff5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
شولتز يعارض استخدام الأسلحة النووية
تابعنا عبر
قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، اليوم الجمعة، عندما سئل عن كلام فلاديمير زيلينسكي بشأن "ضربة استباقية" ضد روسيا، أن المستشار الألماني أولاف شولتز قال بوضوح أنه يعارض استخدام الأسلحة النووية.
يذكر أنه في وقت سابق، قال زيلينسكي، متحدثا في معهد "لوي" في أستراليا عبر رابط الفيديو، إن الناتو يجب أن يشن ضربات "استباقية" ضد روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية". في وقت لاحق، أوضح السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أنه لم يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، لكنه كان يقصد فرض عقوبات وقائية.
هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، وظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه ضربة وقائية ضد الأراضي الروسية.
تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.
وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.