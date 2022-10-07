عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/شولتز-يعارض-استخدام-الأسلحة-النووية-1068726203.html
شولتز يعارض استخدام الأسلحة النووية
شولتز يعارض استخدام الأسلحة النووية
قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، اليوم الجمعة، عندما سئل عن كلام فلاديمير زيلينسكي بشأن "ضربة استباقية" ضد روسيا، أن المستشار الألماني... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:30+0000
2022-10-07T10:30+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068035170_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b44b72b9b87330d0fcc9cfd79c90ee1c.jpg
يذكر أنه في وقت سابق، قال زيلينسكي، متحدثا في معهد "لوي" في أستراليا عبر رابط الفيديو، إن الناتو يجب أن يشن ضربات "استباقية" ضد روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية". في وقت لاحق، أوضح السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أنه لم يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، لكنه كان يقصد فرض عقوبات وقائية.تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068035170_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_7e29dd80945d58059d6cf6bb539ecff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

شولتز يعارض استخدام الأسلحة النووية

10:30 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالمستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
تابعنا عبرTelegram
قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، اليوم الجمعة، عندما سئل عن كلام فلاديمير زيلينسكي بشأن "ضربة استباقية" ضد روسيا، أن المستشار الألماني أولاف شولتز قال بوضوح أنه يعارض استخدام الأسلحة النووية.
يذكر أنه في وقت سابق، قال زيلينسكي، متحدثا في معهد "لوي" في أستراليا عبر رابط الفيديو، إن الناتو يجب أن يشن ضربات "استباقية" ضد روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية". في وقت لاحق، أوضح السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أنه لم يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، لكنه كان يقصد فرض عقوبات وقائية.

هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، وظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه ضربة وقائية ضد الأراضي الروسية.

تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.
وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن "الضربة الاستباقية" لحلف شمال الأطلسي على روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала