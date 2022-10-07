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https://sputnikarabic.ae/20221007/صحيفة-كويتية-تعديلات-الحكومة-تشمل-4-وزراء-وقد-تزداد-إلى-7-1068741992.html
صحيفة كويتية: تعديلات الحكومة تشمل 4 وزراء وقد تزداد إلى 7
صحيفة كويتية: تعديلات الحكومة تشمل 4 وزراء وقد تزداد إلى 7
أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الجمعة، بأن تغيير تشكيل الحكومة في الكويت يشمل 4 وزراء. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:00+0000
2022-10-07T14:00+0000
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وذكرت الصحيفة أن تعديلات الحكومة تشمل 4 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية الذي سبق أن قدم استقالته قبل صدور مرسوم التشكيل.وأضافت الصحيفة أن "تغيير تشكيل الحكومة قد يزداد إلى 7 وزراء تقريبا".وقالت تقارير إعلامية إن الكويتيين ينتظرون الآن قيام رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتعديل تشكيلها بعد ما قوبلت به من رفض شعبي ونيابي.ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكوتيية، عن مصادر حكومية، فقد قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، عقب "حالة الرفض الشعبي والنيابي التي قوبل بها التشكيل الجديد".وأوضحت أن هذه الحالة جعلت الجميع ينتظر التعديلات الجديدة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء.وقد أصدر 45 نائبا بيانا عبروا فيه عن رفضهم التشكيل الحكومي بعد أن أعلنه نواف الأحمد أول أمس واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد للحكومة بأنهم "عناصر تأزيم".وقال النواب في بيانهم: "الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".هذا الرفض جعل الحكومة تؤخر أداءها اليمين الدستورية حيث كان من المقرر أن تؤديها أمس، مما دفع الوزراء إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة "رفعا للحرج عنه".
https://sputnikarabic.ae/20221005/أمر-أميري-بتعيين-الشيخ-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-رئيسا-للحكومة-الكويتية-الجديدة-1068639197.html
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أخبار الكويت اليوم, الكويت
أخبار الكويت اليوم, الكويت

صحيفة كويتية: تعديلات الحكومة تشمل 4 وزراء وقد تزداد إلى 7

14:00 GMT 07.10.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الجمعة، بأن تغيير تشكيل الحكومة في الكويت يشمل 4 وزراء.
وذكرت الصحيفة أن تعديلات الحكومة تشمل 4 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية الذي سبق أن قدم استقالته قبل صدور مرسوم التشكيل.
رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة
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وأضافت الصحيفة أن "تغيير تشكيل الحكومة قد يزداد إلى 7 وزراء تقريبا".
وقالت تقارير إعلامية إن الكويتيين ينتظرون الآن قيام رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتعديل تشكيلها بعد ما قوبلت به من رفض شعبي ونيابي.
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكوتيية، عن مصادر حكومية، فقد قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، عقب "حالة الرفض الشعبي والنيابي التي قوبل بها التشكيل الجديد".
وأوضحت أن هذه الحالة جعلت الجميع ينتظر التعديلات الجديدة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء.
وقد أصدر 45 نائبا بيانا عبروا فيه عن رفضهم التشكيل الحكومي بعد أن أعلنه نواف الأحمد أول أمس واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد للحكومة بأنهم "عناصر تأزيم".
وقال النواب في بيانهم: "الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".
هذا الرفض جعل الحكومة تؤخر أداءها اليمين الدستورية حيث كان من المقرر أن تؤديها أمس، مما دفع الوزراء إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة "رفعا للحرج عنه".
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