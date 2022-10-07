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https://sputnikarabic.ae/20221007/صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-منح-أوكرانيا-تمويلا-بقيمة-13-مليار-دولار-1068755532.html
صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار
أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غيورغييفا، أن المجلس التنفيذي في الصندوق، وافق على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T22:52+0000
2022-10-07T22:52+0000
صندوق النقد الدولي
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وكتبت غيورغييفا عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلا، "مجلسنا التنفيذي وافق على تمويل طارئ إلى أوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار".وأضافت غيورغييفا، أن هذا التمويل يعد أمرا حيويا للمساعدة في تمهيد الطريق لبرنامج تمويل كامل الأهلية.وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي الأوكراني أنه يخطط لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة إضافية بقيمة 1.3 دولار عبر برنامج "أداة التمويل السريع".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/شباط الماضي، حصلت كييف على دعم مالي وعسكري من الدول الغربية تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بولندا-تقترح-تقسيم-الأصول-الروسية-المستولى-عليها-بين-أوروبا-وأوكرانيا-1068750995.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا
صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا

صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار

22:52 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غيورغييفا، أن المجلس التنفيذي في الصندوق، وافق على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وكتبت غيورغييفا عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلا، "مجلسنا التنفيذي وافق على تمويل طارئ إلى أوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار".
وأضافت غيورغييفا، أن هذا التمويل يعد أمرا حيويا للمساعدة في تمهيد الطريق لبرنامج تمويل كامل الأهلية.
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17:20 GMT
وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي الأوكراني أنه يخطط لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة إضافية بقيمة 1.3 دولار عبر برنامج "أداة التمويل السريع".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/شباط الماضي، حصلت كييف على دعم مالي وعسكري من الدول الغربية تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
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