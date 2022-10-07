https://sputnikarabic.ae/20221007/طائرة-مدنية-إسرائيلية-تهبط-في-قاعدة-عسكرية-والجيش-يفتح-تحقيقا-1068735957.html
طائرة مدنية إسرائيلية تهبط في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
طائرة مدنية إسرائيلية تهبط في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طيارا إسرائيليا مدنيا قد هبط بطائرته داخل قاعدة عسكرية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:02+0000
2022-10-07T12:02+0000
2022-10-07T12:02+0000
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن طيارا مدنيا هبط بطائرته المدنية داخل قاعدة "رمات ديفيد" العسكرية بوسط البلاد عن طريق الخطأ بدلا من الهبوط في مهبط طائرات مخصص للطائرات المدنية في منطقة مجدو.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طيارا مدنيا قد هبط بطائرته الخفيفة التي تقل راكبين في قاعدة جوية برمات ديفيد بدلا من الهبوط في قاعدة مدنية بمنطقة مجدو.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الأمر استدعى الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، بالتنسيق مع سلطات الطيران في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي
طائرة مدنية إسرائيلية تهبط في قاعدة عسكرية والجيش يفتح تحقيقا
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طيارا إسرائيليا مدنيا قد هبط بطائرته داخل قاعدة عسكرية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن طيارا مدنيا هبط بطائرته المدنية داخل قاعدة "رمات ديفيد" العسكرية بوسط البلاد عن طريق الخطأ بدلا من الهبوط في مهبط طائرات مخصص للطائرات المدنية في منطقة مجدو.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طيارا مدنيا قد هبط بطائرته الخفيفة التي تقل راكبين في قاعدة جوية
برمات ديفيد بدلا من الهبوط في قاعدة مدنية بمنطقة مجدو.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الأمر استدعى الجيش الإسرائيلي
إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، بالتنسيق مع سلطات الطيران في البلاد.