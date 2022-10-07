https://sputnikarabic.ae/20221007/عشرات-الإصابات-بقمع-الجيش-الاسرائيلي-مسيرات-ضد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1068748146.html
عشرات الإصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
أٌصيب عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي، فعاليات ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T16:23+0000
2022-10-07T16:23+0000
2022-10-07T16:23+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية، حيث تم علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لوكالة "سبوتنيك" : "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطانية بامتياز، وقد أعطت الضوء الأخضر لكل ادواتها لمصادرة الأرض وقتل الشعب الفلسطيني، وفي ظل ما يجري من هجمة احتلالية علينا ليس امامنا سوى المقاومة الشعبية عند نقاط التماس وفي المدن والقرى".وتخللت المسيرة زفة العريس الصحفي محمد حمدان من بلدة عانين بمحافظة جنين، تعبيرا عن حق الشعب الفلسطيني بالفرح، ونصرة للصحفيين الذين يتم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية، وقال الصحفي محمد حمدان "لـ سبوتنيك": " قمت بعمل زفة عرسي هنا في الميدان الذي أقوم بتغطية ما يجري فيه منذ سنوات، وكذلك لإيصال رسالة أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يفرح، وأيضا للتضامن مع زملائي الصحفيين محمود فوزي ولؤي سمحان الذين اصيبا بالرصاص من قبل القوات الإسرائيلية قبل عدة أيام".وفي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص المغلف جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية، وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، بأن 18 مواطناً أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج لهم ميدانياً، وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، قمع الجيش الإسرائيلي المسيرة المتجهة نحو الأراضي المصادرة ومنعها من الوصول واعتدت على المشاركين فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
عشرات الإصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
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أٌصيب عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي، فعاليات ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية، حيث تم علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني
، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لوكالة "سبوتنيك" : "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطانية بامتياز، وقد أعطت الضوء الأخضر لكل ادواتها لمصادرة الأرض وقتل الشعب الفلسطيني، وفي ظل ما يجري من هجمة احتلالية علينا ليس امامنا سوى المقاومة الشعبية عند نقاط التماس وفي المدن والقرى".
وتخللت المسيرة زفة العريس الصحفي محمد حمدان من بلدة عانين بمحافظة جنين، تعبيرا عن حق الشعب الفلسطيني بالفرح، ونصرة للصحفيين الذين يتم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية، وقال الصحفي محمد حمدان "لـ سبوتنيك": " قمت بعمل زفة عرسي هنا في الميدان الذي أقوم بتغطية ما يجري فيه منذ سنوات، وكذلك لإيصال رسالة أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يفرح، وأيضا للتضامن مع زملائي الصحفيين محمود فوزي ولؤي سمحان الذين اصيبا بالرصاص من قبل القوات الإسرائيلية
قبل عدة أيام".
وفي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص المغلف جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية، وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، بأن 18 مواطناً أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج لهم ميدانياً، وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، قمع الجيش الإسرائيلي المسيرة المتجهة نحو الأراضي المصادرة ومنعها من الوصول واعتدت على المشاركين فيها.