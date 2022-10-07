https://sputnikarabic.ae/20221007/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تجري-تبديلا-لفريق-خبرائها-بمحطة-زابوروجيا-النووية-1068746831.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري تبديلا لفريق خبرائها بمحطة زابوروجيا النووية
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري تبديلا لفريق خبرائها بمحطة زابوروجيا النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عن أول تبديل لفريق خبرائها بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن مجموعة الاختصاصيين الجدد باشرت... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T15:55+0000
2022-10-07T15:55+0000
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فيينا - سبوتنيك. وقالوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تويتر: "أكد المدير العام رافائيل غروسي، أن المجموعة الأولى لبعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيا (إيسامز) قد أكملت عملها، وأن فريقاً جديداً معززاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة والأمن والحماية، أصبح موجوداً في المحطة".هذا، وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيا، في 31 آب/أغسطس الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوروبا-تواجه-مخاطر-غير-مسبوق-في-الشتاء-بسبب-نقص-الغاز--1068541746.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري تبديلا لفريق خبرائها بمحطة زابوروجيا النووية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عن أول تبديل لفريق خبرائها بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن مجموعة الاختصاصيين الجدد باشرت العمل.
فيينا - سبوتنيك
. وقالوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تويتر: "أكد المدير العام رافائيل غروسي، أن المجموعة الأولى لبعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيا (إيسامز) قد أكملت عملها، وأن فريقاً جديداً معززاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة والأمن والحماية، أصبح موجوداً في المحطة".
هذا، وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، محطة زابوروجيا، في 31 آب/أغسطس الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة
حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي
، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.