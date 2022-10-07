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"فاو" تعلن انخفاض أسعار الغذاء للشهر السادس على التوالي
"فاو" تعلن انخفاض أسعار الغذاء للشهر السادس على التوالي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، انخفاض أسعاء الغذاء للشهر السادس على التوالي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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وأظهرت بيانات المنظمة لأسعار الغذاء، تراجع مؤشر أسعار الغذاء في العالم 1.1 في المئة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع أغسطس/ آب الماضي، وذلك للشهر السادس على التوالي.وبشأن مؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، سجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر نسبة انخفاض، وذلك بنسبة 6.6%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب 1.5%، وانخفضت أسعار السكر 0.7%.وجاء انخفاض أسعار الزيوت النباتية في الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2021، فيما تراجعت أسعار الألبان 0.6%، وسجل مؤشر أسعار اللحوم ثالث انخفاض شهري مع 0.5%.
https://sputnikarabic.ae/20220921/فاو-ضرر-بالغ-أصاب-إنتاج-سوريا-من-الحبوب-1068056265.html
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أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

"فاو" تعلن انخفاض أسعار الغذاء للشهر السادس على التوالي

11:00 GMT 07.10.2022
© AP Photo / Rahmat Gulطفل أفغاني يحمل الخبز على رأسه في كابول، أفغانستان 29 مارس 2021
طفل أفغاني يحمل الخبز على رأسه في كابول، أفغانستان 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، انخفاض أسعاء الغذاء للشهر السادس على التوالي.
وأظهرت بيانات المنظمة لأسعار الغذاء، تراجع مؤشر أسعار الغذاء في العالم 1.1 في المئة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع أغسطس/ آب الماضي، وذلك للشهر السادس على التوالي.
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وبشأن مؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، سجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر نسبة انخفاض، وذلك بنسبة 6.6%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب 1.5%، وانخفضت أسعار السكر 0.7%.
وجاء انخفاض أسعار الزيوت النباتية في الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2021، فيما تراجعت أسعار الألبان 0.6%، وسجل مؤشر أسعار اللحوم ثالث انخفاض شهري مع 0.5%.
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