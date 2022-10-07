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https://sputnikarabic.ae/20221007/فلسطين-تنقل-جثماني-ضابطين-توفيا-في-مصر-خلال-حادث-سير-عبر-الأردن-1068755381.html
فلسطين تنقل جثماني ضابطين توفيا في مصر خلال حادث سير عبر الأردن
فلسطين تنقل جثماني ضابطين توفيا في مصر خلال حادث سير عبر الأردن
أعلن سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، أن السفارة تولت بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية إتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثماني الفقيدين، العقيد عبد الله طميزي،... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T22:16+0000
2022-10-07T22:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضح السفير أن الرحلة ستكون من مطار القاهرة الدولي وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ينقلان بعد ذلك إلى أرض الوطن.أوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن جثماني الفقيدين سيصلان إلى مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الشقيقة في الساعة العاشرة والربع صباح غد السبت عبر خطوط مصر للطيران، ثم يتم نقلهما ليواريا الثرى في الوطن .وأوعز السفير اللوح لمندوبي السفارة باستلام جثماني الفقيدين، وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بملابسات الوفاة مع وزارة الصحة المصرية، ثم استصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمانين من مطار القاهرة الدولي إلى أرض الوطن.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

فلسطين تنقل جثماني ضابطين توفيا في مصر خلال حادث سير عبر الأردن

22:16 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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أعلن سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، أن السفارة تولت بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية إتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثماني الفقيدين، العقيد عبد الله طميزي، والمقدم رأفت طميزي، إلى أرض الوطن.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضح السفير أن الرحلة ستكون من مطار القاهرة الدولي وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ينقلان بعد ذلك إلى أرض الوطن.
أوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن جثماني الفقيدين سيصلان إلى مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الشقيقة في الساعة العاشرة والربع صباح غد السبت عبر خطوط مصر للطيران، ثم يتم نقلهما ليواريا الثرى في الوطن .
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الصحة الفلسطينية تستلم مساعدات إنسانية من تونس
أمس, 08:21 GMT
وأوعز السفير اللوح لمندوبي السفارة باستلام جثماني الفقيدين، وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بملابسات الوفاة مع وزارة الصحة المصرية، ثم استصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمانين من مطار القاهرة الدولي إلى أرض الوطن.
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