https://sputnikarabic.ae/20221007/قائد-حرس-الحدود-الإيراني-تعاظم-قدرات-بلادنا-أعمى-أعين-الأعداء-1068716673.html

قائد حرس الحدود الإيراني: تعاظم قدرات بلادنا أعمى أعين الأعداء

قائد حرس الحدود الإيراني: تعاظم قدرات بلادنا أعمى أعين الأعداء

أكد العميد أحمد علي كودرزي، قائد قوات حرس الحدود التابعة للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، إن تعاظم قدرات بلاده أعمى أعين أعداء البلاد. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T06:35+0000

2022-10-07T06:35+0000

2022-10-07T06:35+0000

إيران

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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد أحمد علي كودرزي جاءت خلال زيارته لمنزل عائلة القتيل أحمد توكلي كوجكسرائي، في مدينة قرجك جنوب العاصمة طهران، وهو أحد قتلى حرس الحدود.وشدد العميد كودرزي على أن تعاظم قدرات إيران الذي يعود لتضحيات "شهداء الثورة" وسنوات الدفاع المقدس (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988) والدفاع عن أمن البلاد، قد أعمى أعين الأعداء.ويشار إلى أن القتيل أحمد توكلي كوجكسرائي، كان قد سقط قتيلا خلال تصدي قوات حرس الحدود لمجموعة "إرهابية" في منطقة جيكيجورة الحدودية، جنوب شرقي البلاد قبل 3 أعوام.وفي السابع من الشهر الماضي، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".وقال اللواء محمد باقري، إنه "وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية".وأكد باقري، أن هذا "يعني من وجهة نظرنا، أنه سيتم وضع القدرات التجسسية لأمريكا وحلفائها تحت تصرف الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا يؤدي إلى زيادة الأخطار الموجهة لبلدنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.كما أكد جهوزية الجيش الإيراني لمواجهتهما، مشيرا إلى أن بلاده "وجهت إنذارا مكتوبا وأرسلت رسائل عبر وزارة الخارجية للدول المستضيفة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى توجيه إنذار أيضا عبر تعزيز التواجد الإيراني وزيادة مدى الدوريات الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها".وكان الحرس الثوري الإيراني من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".

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