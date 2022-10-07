https://sputnikarabic.ae/20221007/قيادي-بـ-حزب-الله-مخطئ-من-يظن-أن-إسرائيل-ستسلم-بحقوق-لبنان-بمنطق-التفاوض-وحده-1068753313.html

قيادي بـ "حزب الله": مخطئ من يظن أن إسرائيل ستسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده

قيادي بـ "حزب الله": مخطئ من يظن أن إسرائيل ستسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده

قال قيادي بـ "حزب الله" اللبناني إن إسرائيل لا تفهم لغة الدبلوماسية، وأنه مخطئ من يظن أنها يمكن أن تسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده، في إشارة لاتفاق محتمل... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T19:26+0000

2022-10-07T19:26+0000

2022-10-07T19:26+0000

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جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمعة، على ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وقال دعموش: "العدو (يقصد إسرائيل) لا يفهم بلغة الديبلوماسية، ومخطىء من يعتبر أن العدو يمكن أن يسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده، فالعدو لا يفهم إلا بمنطق القوة وهذا ما أثبتته كل التجارب الماضية".وأضاف: "نحن نثق بأنفسنا وبقوتنا وجاهزون لكل الاحتمالات وليس واردا أن نسكت عن حقوقنا والمقاومة اليوم أقوى وأشد وأصلب من أي زمن مضى".وشدد دعموش على أن "الموقف اللبناني الموحد المستند إلى معادلة المقاومة جعل الإسرائيلي في حالة ارتباك وتخبط غير مسبوقين، وضيق عليه الخيارات، فلجأ إلى لغة التهديد والتهويل مجددا".ومضى بقوله "لكن لا يتصورن أحد أن التهديد والتهويل الإسرائيلي، يمكن أن يفت من عزيمتنا أو يثني المقاومة عن المضي في معادلتها".واعتبر أن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان "لا قيمة لها، وأراد العدو من خلالها أن يشن حربا نفسية على اللبنانيين لإخافتهم وإجبارهم على التراجع".وأضاف "لكن بدل أن يصيب اللبنانيين ويخيفهم أصاب المستوطنين الصهاينة في الشمال بحال من الرعب والهستيريا، وقد عبروا عن استيائهم وغضبهم الشديد من وزير حربهم لارتجاله هذه التصريحات من دون تنسيق معهم".وختم القيادي بـ "حزب الله" بقوله: "العدو اليوم هو الخائف والمربك والمضطرب ونحن في موقع القوة، لأننا أصحاب حق، والحق لا يموت طالما وراءه مطالب، فكيف إذا كانت وراءه مقاومة".ولا يستبعد مراقبون اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل و"حزب الله"، حال فشل التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وأعلنت إسرائيل رفض ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.وأمس الخميس، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول "حزب الله" المس بإسرائيل.وقال غانتس "إذا سعى حزب الله إلى الإضرار ببنيتنا التحتية وسيادتنا، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان سيكون باهظاً".وتابع: "مستعدون لحماية بنيتنا التحتية، ونحن لا نريد خوض معركة ولكننا جاهزون لها".ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وحذر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد برنياع، أمس الخميس من أن يتحرك الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، ضد إنتاج الغاز من منصة كاريش، فقط ليُظهر للجمهور اللبناني أنه يلتزم بكلمته.وقال برنياع أمام وزراء مجلس الوزراء السياسي الأمني، إن "نصر الله تعهد علنًا ​​بمنع إنتاج الغاز من كاريش إذا لم يكن هناك اتفاق. هناك خوف من أنه سيضطر لإظهار أنه يفي بكلمته وربما يقوم بعمل رمزي".

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