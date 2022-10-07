https://sputnikarabic.ae/20221007/لافروف-روسيا-مهتمة-ببناء-تعاون-مع-الصين-في-قطاع-الطاقة-1068719102.html
لافروف: روسيا مهتمة ببناء تعاون مع الصين في قطاع الطاقة
لافروف: روسيا مهتمة ببناء تعاون مع الصين في قطاع الطاقة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مهتمة ببناء تعاون مع الصين في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:59+0000
2022-10-07T07:59+0000
2022-10-07T07:59+0000
روسيا
الصين
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وأضاف لافروف خلال رسالة عبر الفيديو في الاجتماع الرابع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، قائلا: "نحن مهتمون من جانبنا ببناء تعاون مع الأصدقاء الصينيين في مختلف قطاعات الطاقة، النفط والغاز والطاقة النووية والهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح".يذكر أنه في وقت سابق أكد مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن أعطال "نورد ستريم" ستتسبب في اضطرابات وتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.ووفقا لتصريحات نقلها موقع "غلوبال شينا ديلي" أكد شوانغ، أن الصين تشعر بالقلق إزاء تعطل خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2"، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، متوقعا أن يتسبب ذلك في تقلبات أسواق الطاقة إلى جانب ارتفاع الأسعار.وقال: "أدى التعطيل المادي لخط الأنابيب، نتيجة للتسريبات، إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، ومن المرجح أن يعاني المستهلكون في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، من التقلبات الناتجة في أسواق الطاقة ومن ارتفاع أسعارها".
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
لافروف: روسيا مهتمة ببناء تعاون مع الصين في قطاع الطاقة
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مهتمة ببناء تعاون مع الصين في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية.
وأضاف لافروف خلال رسالة عبر الفيديو في الاجتماع الرابع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، قائلا: "نحن مهتمون من جانبنا ببناء تعاون مع الأصدقاء الصينيين في مختلف قطاعات الطاقة، النفط والغاز والطاقة النووية والهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
يذكر أنه في وقت سابق أكد مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن أعطال "نورد ستريم" ستتسبب في اضطرابات وتقلبات
في أسواق الطاقة العالمية.
ووفقا لتصريحات نقلها
موقع "غلوبال شينا ديلي" أكد شوانغ، أن الصين تشعر بالقلق إزاء تعطل خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2"، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، متوقعا أن يتسبب ذلك في تقلبات أسواق الطاقة إلى جانب ارتفاع الأسعار.
وقال: "أدى التعطيل المادي لخط الأنابيب، نتيجة للتسريبات
، إلى تفاقم نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، ومن المرجح أن يعاني المستهلكون في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، من التقلبات الناتجة في أسواق الطاقة ومن ارتفاع أسعارها".