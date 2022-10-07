https://sputnikarabic.ae/20221007/لوكاشينكو-يهدي-بوتين-جرارا-بمناسبة-عيد-ميلاده--1068737233.html
لوكاشينكو يهدي بوتين جرارا بمناسبة عيد ميلاده
لوكاشينكو يهدي بوتين جرارا بمناسبة عيد ميلاده
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين إهداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرارا مشابها للجرار الذي يملكه. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:34+0000
2022-10-07T12:34+0000
2022-10-07T12:34+0000
روسيا
العالم
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وقال لوكاشينكو للصحفيين عند وصوله إلى سانت بطرسبورغ إن رئيس روسيا الاتحادية سيحصل على جرار بيلاروسي مشابه للجرار الذي يقوده بنفسه، كهدية.وقدم لوكاشينكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين شهادة هدية لجرار بيلاروسيا تكريما للرئيس الروسي بعيد ميلاده السبعين.يذكر أنه تم إنشاء شبكة من سيارات "أوروس" الفاخرة في روسيا لنقل كبار المسؤولين في البلاد، حيث يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا هذه السيارة.وتعقد قمة غير رسمية لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم في سانت بطرسبرغ، حيث وصل الرئيس البيلاروسي، وكان في استقباله في المطار حاكم سانت بطرسبرغ أندريه بيغلوف، ووزير الدولة دميتري ميزنتسيف.
https://sputnikarabic.ae/20220930/عرض-أوروس-كوميندانت-الجديدة-1068424209.html
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روسيا, العالم
لوكاشينكو يهدي بوتين جرارا بمناسبة عيد ميلاده
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين إهداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرارا مشابها للجرار الذي يملكه.
وقال لوكاشينكو للصحفيين عند وصوله إلى سانت بطرسبورغ إن رئيس روسيا الاتحادية سيحصل على جرار بيلاروسي مشابه للجرار الذي يقوده بنفسه، كهدية.
وقدم لوكاشينكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين شهادة هدية لجرار بيلاروسيا تكريما للرئيس الروسي بعيد ميلاده السبعين.
وردا على سؤال من الصحفيين حول طبيعة الجرار الذي أهداه لوكاشينكو لبوتين، قال الرئيس البيلاروسي: "الذي أستخدمه في بيلاروسا. هو الأفضل. صنع يدويا".
يذكر أنه تم إنشاء شبكة من سيارات "أوروس"
الفاخرة في روسيا لنقل كبار المسؤولين في البلاد، حيث يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا هذه السيارة.
وبعد وصول لوكاشينكو إلى القمة غير الرسمية لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة التي ستعقد في سانت بطرسبورغ، اختبر سيارة ليموزين من فئة "أوروس سينات"، وتم تخصيص واحدة للرئيس البيلاروسي خلال أيام القمة كانت بانتظاره في المطار.
وتعقد قمة غير رسمية لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم في سانت بطرسبرغ، حيث وصل الرئيس البيلاروسي، وكان في استقباله في المطار حاكم سانت بطرسبرغ أندريه بيغلوف، ووزير الدولة دميتري ميزنتسيف.