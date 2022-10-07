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لوكاشينكو يهنئ بوتين بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
لوكاشينكو يهنئ بوتين بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين، مؤكدا أن مينسك وموسكو ستكونان قادرتين على الاستجابة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:28+0000
2022-10-07T08:28+0000
العالم
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وقال لوكاشينكو في رسالة تهنئة للرئيس بوتين: "زعيم حقيقي لقوة عظمى يتخذ قرارات مدروسة وصعبة"، مشيرا إلى أن قرارات بوتين تقوم على ضمان التنمية المستقلة لروسيا وحماية تقاليد وقيم الشعب بأكمله في البلاد.واعترف رئيس بيلاروسيا بأنه يقدر عاليا العلاقات المنفتحة مع نظيره الروسي، معربا عن تقديره "للحوار المتكافئ والمثمر الذي يعمل على تقوية الروابط الروسية البيلاروسية".وأضاف لوكاشينكو بالقول: "في الآونة الأخيرة تجلى ذلك بوضوح في تعميق التكامل بين بلدينا"، معربا عن قناعته بأن "مينسك وموسكو سوف تستجيبان بشكل مناسب للتحديات العالمية وتصلان إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية، متمنيا للرئيس الروسي الصحة وإنجازات إبداعية لصالح الدولة الروسية وحياة طويلة محاطة بأسرة محبة وأصدقاء موثوقين.وفي سياق متصل، كشف الخدمة الصحفية للكرملين عن اجتماع سيعقد في منتصف اليوم الجمعة في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك تمهيدا لاجتماع عام مقبل لرابطة الدول المستقلة في آستانا.
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لوكاشينكو يهنئ بوتين بعيد ميلاده برسالة مؤثرة

08:28 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين، مؤكدا أن مينسك وموسكو ستكونان قادرتين على الاستجابة بشكل مناسب للتحديات العالمية والوصول إلى مستوى جديد من الشراكة.
وقال لوكاشينكو في رسالة تهنئة للرئيس بوتين: "زعيم حقيقي لقوة عظمى يتخذ قرارات مدروسة وصعبة"، مشيرا إلى أن قرارات بوتين تقوم على ضمان التنمية المستقلة لروسيا وحماية تقاليد وقيم الشعب بأكمله في البلاد.
واعترف رئيس بيلاروسيا بأنه يقدر عاليا العلاقات المنفتحة مع نظيره الروسي، معربا عن تقديره "للحوار المتكافئ والمثمر الذي يعمل على تقوية الروابط الروسية البيلاروسية".
وأضاف لوكاشينكو بالقول: "في الآونة الأخيرة تجلى ذلك بوضوح في تعميق التكامل بين بلدينا"، معربا عن قناعته بأن "مينسك وموسكو سوف تستجيبان بشكل مناسب للتحديات العالمية وتصلان إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية، متمنيا للرئيس الروسي الصحة وإنجازات إبداعية لصالح الدولة الروسية وحياة طويلة محاطة بأسرة محبة وأصدقاء موثوقين.
وفي سياق متصل، كشف الخدمة الصحفية للكرملين عن اجتماع سيعقد في منتصف اليوم الجمعة في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك تمهيدا لاجتماع عام مقبل لرابطة الدول المستقلة في آستانا.
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