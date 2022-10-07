https://sputnikarabic.ae/20221007/محمد-بن-زايد-ومحمد-بن-راشد-يهنئان-السيسي-بذكرى-انتصارات-أكتوبر-73-1068719238.html
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر 73
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر 73
بعث محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات حرب أكتوبر/ تشرين... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:04+0000
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وذكرت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المصري للمناسبة نفسها.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أدى التحية العسكرية لخمسة أعضاء في الفرقة 139 صاعقة والتي شاركت في حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل.وشارك السيسي، الثلاثاء الماضي، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 "إرداة وطن" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، التي توافق الخميس الماضي.وقال السيسي موجها حديثه لأعضاء الفرقة: "لنا عظيم الشرف إننا نشوفكم والناس كلها تشوف الرجال أو من تبقى من الرجال.. اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".وتابع: "كان مهم جدا تبقوا معانا علشان نقول لكل المصريين شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاي.. مش بالكلام ولا شعارات لكن بالدم والتضحيات ولو بيتعمل بالدم والتضحيات بيكون موجود لغاية دلوقتي".
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العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر 73
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بعث محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات حرب أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكرت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
، قد بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المصري للمناسبة نفسها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أدى التحية العسكرية لخمسة أعضاء في الفرقة 139 صاعقة والتي شاركت في حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل.
وشارك السيسي
، الثلاثاء الماضي، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 "إرداة وطن" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، التي توافق الخميس الماضي.
وقال السيسي موجها حديثه لأعضاء الفرقة: "لنا عظيم الشرف إننا نشوفكم والناس كلها تشوف الرجال أو من تبقى من الرجال.. اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام"
.
وأضاف: "كل الاحترام والتقدير ليكم.. أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا منكم قبل كده".
وتابع: "كان مهم جدا تبقوا معانا علشان نقول لكل المصريين شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاي.. مش بالكلام ولا شعارات لكن بالدم والتضحيات ولو بيتعمل بالدم والتضحيات بيكون موجود لغاية دلوقتي".