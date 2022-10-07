https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أردني-يؤكد-أن-شخصيات-نافذة-سيتم-إحالتها-للقضاء-قريبا-والسبب-تجارة-المخدرات-1068716508.html
مسؤول أردني يؤكد أن شخصيات نافذة سيتم إحالتها للقضاء قريبا... والسبب تجارة المخدرات
مسؤول أردني يؤكد أن شخصيات نافذة سيتم إحالتها للقضاء قريبا... والسبب تجارة المخدرات
كشف مسؤول أردني أن أجهزة الأمن في المملكة سوف تحيل قريبا إلى القضاء، شخصيات قال إنها "نافذة" في البلاد، وذلك بتهمة تجارة المخدرات. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:31+0000
2022-10-07T06:31+0000
2022-10-07T06:31+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064461658_0:75:1081:683_1920x0_80_0_0_a7b4a26d0c175e2ef4aba3b98561185b.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي، أن من وصفهم بـ "أسماء رنّانة"، ستتم إحالتهم إلى القضاء بسبب اتهامات بتجارة المخدرات وترويجها.وقال الطريفي: "أتوقع أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة من الناس التي تسمي حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل".وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أن"الحملة الأمنية المكثفة، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أي منطقة عصية على الأجهزة الأمنية".وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20220925/الأردن-يحبط-تهريب-كمية-كبيرة-من-المخدرات-مخبأة-داخل-مواسير-بلاستيكية-1068216492.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064461658_34:0:1045:758_1920x0_80_0_0_a4f3e127c2a6a2ebf4662efabbe5c759.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
مسؤول أردني يؤكد أن شخصيات نافذة سيتم إحالتها للقضاء قريبا... والسبب تجارة المخدرات
تابعنا عبر
كشف مسؤول أردني أن أجهزة الأمن في المملكة سوف تحيل قريبا إلى القضاء، شخصيات قال إنها "نافذة" في البلاد، وذلك بتهمة تجارة المخدرات.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع "عمون" الأردني، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي، أن من وصفهم بـ "أسماء رنّانة"، ستتم إحالتهم إلى القضاء بسبب اتهامات بتجارة المخدرات وترويجها.
وقال الطريفي: "أتوقع أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة من الناس التي تسمي
حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل".
وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أن"الحملة الأمنية المكثفة، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أي منطقة عصية على الأجهزة الأمنية".
وكانت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، قد أعلنت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، تفاصيل إحباطها محاولة تهريب كميات وصفتها بـ"الكبيرة" من المخدرات، والتي كانت قادمة عبر أحد المعابر الحدودية.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.