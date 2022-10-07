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https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أردني-يؤكد-أن-شخصيات-نافذة-سيتم-إحالتها-للقضاء-قريبا-والسبب-تجارة-المخدرات-1068716508.html
مسؤول أردني يؤكد أن شخصيات نافذة سيتم إحالتها للقضاء قريبا... والسبب تجارة المخدرات
مسؤول أردني يؤكد أن شخصيات نافذة سيتم إحالتها للقضاء قريبا... والسبب تجارة المخدرات
كشف مسؤول أردني أن أجهزة الأمن في المملكة سوف تحيل قريبا إلى القضاء، شخصيات قال إنها "نافذة" في البلاد، وذلك بتهمة تجارة المخدرات. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:31+0000
2022-10-07T06:31+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي، أن من وصفهم بـ "أسماء رنّانة"، ستتم إحالتهم إلى القضاء بسبب اتهامات بتجارة المخدرات وترويجها.وقال الطريفي: "أتوقع أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة من الناس التي تسمي حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل".وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أن"الحملة الأمنية المكثفة، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أي منطقة عصية على الأجهزة الأمنية".وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20220925/الأردن-يحبط-تهريب-كمية-كبيرة-من-المخدرات-مخبأة-داخل-مواسير-بلاستيكية-1068216492.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

مسؤول أردني يؤكد أن شخصيات نافذة سيتم إحالتها للقضاء قريبا... والسبب تجارة المخدرات

06:31 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadأجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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كشف مسؤول أردني أن أجهزة الأمن في المملكة سوف تحيل قريبا إلى القضاء، شخصيات قال إنها "نافذة" في البلاد، وذلك بتهمة تجارة المخدرات.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي، أن من وصفهم بـ "أسماء رنّانة"، ستتم إحالتهم إلى القضاء بسبب اتهامات بتجارة المخدرات وترويجها.
فرد أمن في الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل مواسير بلاستيكية
25 سبتمبر, 13:51 GMT
وقال الطريفي: "أتوقع أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة من الناس التي تسمي حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل".
وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أن"الحملة الأمنية المكثفة، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أي منطقة عصية على الأجهزة الأمنية".

وكانت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، قد أعلنت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، تفاصيل إحباطها محاولة تهريب كميات وصفتها ‏بـ"الكبيرة" من المخدرات، والتي كانت قادمة عبر أحد المعابر الحدودية.‏

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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