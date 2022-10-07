https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أمريكي-يقول-إن-تصريحات-بايدن-حول-التهديد-النووي-الروسي-فاجأتهم-جميعا-1068724460.html

مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا

مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا

قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه فوجئ من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي، في حفل لجمع التبرعات. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T09:50+0000

2022-10-07T09:50+0000

2022-10-07T09:50+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا اليوم

جو بايدن

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ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الرفيع الذي لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا".كان بادين قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مضيفا أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".وقال: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، مشددا على أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221006/بايدن-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-الاجتماع-مع-بوتين-في-مجموعة-العشرين-سنرى-1068697028.html

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