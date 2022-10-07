عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أمريكي-يقول-إن-تصريحات-بايدن-حول-التهديد-النووي-الروسي-فاجأتهم-جميعا-1068724460.html
مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا
مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا
قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه فوجئ من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي، في حفل لجمع التبرعات. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:50+0000
2022-10-07T09:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الرفيع الذي لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا".كان بادين قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مضيفا أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".وقال: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، مشددا على أنه سيواصل دعم أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/بايدن-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-الاجتماع-مع-بوتين-في-مجموعة-العشرين-سنرى-1068697028.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن

مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا

09:50 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / POOL
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه فوجئ من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي، في حفل لجمع التبرعات.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الرفيع الذي لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا".

وتابع: "لم يتم اكتشاف أي شيء يعكس تصعيدا".

صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
بايدن يقول إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي بوتين على هامش قمة العشرين
أمس, 14:36 GMT
كان بادين قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مضيفا أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".

وأضاف بايدن: "بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".

وقال: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، مشددا على أنه سيواصل دعم أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала