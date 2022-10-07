https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أمريكي-يقول-إن-تصريحات-بايدن-حول-التهديد-النووي-الروسي-فاجأتهم-جميعا-1068724460.html
مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا
مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا
قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه فوجئ من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي، في حفل لجمع التبرعات. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:50+0000
2022-10-07T09:50+0000
2022-10-07T09:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
جو بايدن
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ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الرفيع الذي لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا".كان بادين قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مضيفا أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".وقال: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، مشددا على أنه سيواصل دعم أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/بايدن-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-الاجتماع-مع-بوتين-في-مجموعة-العشرين-سنرى-1068697028.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن
مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا
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قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه فوجئ من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي، في حفل لجمع التبرعات.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن
" عن المسؤول الرفيع الذي لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين آخرين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد التهديد من روسيا".
وتابع: "لم يتم اكتشاف أي شيء يعكس تصعيدا".
كان بادين قال إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مضيفا أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".
وأضاف بايدن: "بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".
وقال: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، مشددا على أنه سيواصل دعم أوكرانيا.