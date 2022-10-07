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"مكافحة إرهاب" كردستان يكشف ملابسات انفجار سيارة في أربيل
"مكافحة إرهاب" كردستان يكشف ملابسات انفجار سيارة في أربيل
كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن ملابسات حادث انفجار سيارة في أربيل. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:38+0000
2022-10-07T12:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الجهاز بيانا قال فيه إن انفجار السيارة في أربيل ناجم عن عبوة ناسفة، لافتا إلى أن "الانفجار تسبب بحالة وفاة واحدة و4 جرحى".يذكر أن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، قال اليوم الجمعة، إن سيارة انفجرت في شارع 100 متر بمدينة أربيل، مشيرا إلى أن سائق السيارة قد توفي على الفور، فيما باشرت السلطات المعنية التحقيقات في الانفجار.وأوضح موقع "كردستان 24" أن 4 أشخاص من عائلة المتوفى هم امرأتان وطفلان، أصيبوا في الحادث، وقد وصلت القوات الأمنية إلى مكان حادث انفجار السيارة وبدأت بالتحقيقات.وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، الأسبوع الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، حسب بيانها: "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

"مكافحة إرهاب" كردستان يكشف ملابسات انفجار سيارة في أربيل

12:38 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / Safin Hamedرجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
رجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / Safin Hamed
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كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن ملابسات حادث انفجار سيارة في أربيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الجهاز بيانا قال فيه إن انفجار السيارة في أربيل ناجم عن عبوة ناسفة، لافتا إلى أن "الانفجار تسبب بحالة وفاة واحدة و4 جرحى".
يذكر أن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، قال اليوم الجمعة، إن سيارة انفجرت في شارع 100 متر بمدينة أربيل، مشيرا إلى أن سائق السيارة قد توفي على الفور، فيما باشرت السلطات المعنية التحقيقات في الانفجار.
وأوضح موقع "كردستان 24" أن 4 أشخاص من عائلة المتوفى هم امرأتان وطفلان، أصيبوا في الحادث، وقد وصلت القوات الأمنية إلى مكان حادث انفجار السيارة وبدأت بالتحقيقات.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، الأسبوع الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
وطالبت الوزارة، حسب بيانها: "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
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