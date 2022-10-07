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https://sputnikarabic.ae/20221007/مكتب-الرئيس-التركي-أردوغان-وبوتين-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-والعلاقات-الثنائية-1068721614.html
الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي
الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث ناقش الطرفان، العلاقات الثنائية وموضوع أوكرانيا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:49+0000
2022-10-07T09:08+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
فلاديمير بوتين
مكالمة هاتفية
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أنقرة - سبوتنيك. ونقل مكتب الرئيس التركي، أنه: "تم خلال المباحثات بحث قضايا تطوير العلاقات الروسية التركية، وكذلك الوضع في أوكرانيا".وأكد الرئيس أردوغان خلال المحادثات أن تركيا مستعدة للمساهمة وبذل كل ما في وسعها لإيجاد حل سلمي للقضية الأوكرانية لصالح الجميع.وكان الرئيس التركي قال يوم الأربعاء الماضي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها أخيرا استفتاء لانضمامها لروسيا، إلا أن أردوغان لم يوضح طريقة هذا الدعم المطلوب.وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، اليوم: "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".وتابع أردوغان: "أنوي إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مرارا، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة.كما استضافت تركيا، في 22 من يوليو/تموز الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221006/بيسكوف-لـسبوتنيك-بوتين-يعقد-مباحثات-هاتفية-مع-أردوغان-غدا-الجمعة--1068710974.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, مكالمة هاتفية
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, مكالمة هاتفية

الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي

08:49 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 07.10.2022)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© POOL
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث ناقش الطرفان، العلاقات الثنائية وموضوع أوكرانيا.
أنقرة - سبوتنيك. ونقل مكتب الرئيس التركي، أنه: "تم خلال المباحثات بحث قضايا تطوير العلاقات الروسية التركية، وكذلك الوضع في أوكرانيا".

وأكد الرئيس أردوغان خلال المحادثات أن تركيا مستعدة للمساهمة وبذل كل ما في وسعها لإيجاد حل سلمي للقضية الأوكرانية لصالح الجميع.
وكان الرئيس التركي قال يوم الأربعاء الماضي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها أخيرا استفتاء لانضمامها لروسيا، إلا أن أردوغان لم يوضح طريقة هذا الدعم المطلوب.
وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، اليوم: "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".
وتابع أردوغان: "أنوي إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مرارا، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد مباحثات هاتفية مع أردوغان غدا الجمعة
أمس, 20:57 GMT
كما استضافت تركيا، في 22 من يوليو/تموز الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
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