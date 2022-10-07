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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221007/موسكو-ترفض-بشدة-قرار-مجلس-حقوق-الإنسان-تعيين-مقرر-لحقوق-الإنسان-في-روسيا-وتؤكد-تجاهل-الآلية-1068753564.html
موسكو ترفض بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان تعيين "مقرر لحقوق الإنسان في روسيا" وتؤكد تجاهل الآلية
موسكو ترفض بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان تعيين "مقرر لحقوق الإنسان في روسيا" وتؤكد تجاهل الآلية
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ترفض بشدة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستتجاهل الآلية الخاصة المنشأة لمجلس حقوق الإنسان... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T19:48+0000
2022-10-07T19:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إن روسيا، ترفض بشدة القرار المتخذ اليوم والاتهامات الباطلة الواردة فيه، ستتجاهل الآلية الخاصة التي تم إنشاؤها لمجلس حقوق الإنسان وترفض التعاون معها".وأكد بيان الخارجية أن القرار يستند إلى تلميحات معروفة حول "اضطهاد" ممثلي المجتمع المدني و"الناشطين ونشطاء حقوق الإنسان" والأقليات الجنسية في روسيا.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "المخاوف" المدرجة في المسودة لا تعكس الوضع الحقيقي للأمور ولا يمكن أن تستخدم كأساس لإنشاء منصب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لروسيا، وهو المنتج النهائي للوثيقة المناهضة لروسيا.وسلط البيان الضوء على حقيقة مهمة تتمثل في أنه من بين 47 دولة في المجلس، رفضت 30 دولة دعم الوثيقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، أي ما يقرب من ثلثي أعضاء هذه الهيئة الأممية.وافقت الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بمبادرة من 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، على مشروع قرار بعنوان "حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية".وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.وجاء في وثيقة المجلس "يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات".ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مجلس-حقوق-الإنسان-يوافق-على-تعيين-مقرر-لحقوق-الإنسان-في-روسيا-لمدة-عام-واحد-1068736073.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو ترفض بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان تعيين "مقرر لحقوق الإنسان في روسيا" وتؤكد تجاهل الآلية

19:48 GMT 07.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ترفض بشدة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستتجاهل الآلية الخاصة المنشأة لمجلس حقوق الإنسان وترفض التعاون معها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إن روسيا، ترفض بشدة القرار المتخذ اليوم والاتهامات الباطلة الواردة فيه، ستتجاهل الآلية الخاصة التي تم إنشاؤها لمجلس حقوق الإنسان وترفض التعاون معها".
وأكد بيان الخارجية أن القرار يستند إلى تلميحات معروفة حول "اضطهاد" ممثلي المجتمع المدني و"الناشطين ونشطاء حقوق الإنسان" والأقليات الجنسية في روسيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "المخاوف" المدرجة في المسودة لا تعكس الوضع الحقيقي للأمور ولا يمكن أن تستخدم كأساس لإنشاء منصب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لروسيا، وهو المنتج النهائي للوثيقة المناهضة لروسيا.

"في الوقت نفسه، هذه المبادرة ليس لها علاقة بالاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام والروس بشكل خاص. هذه محاولة لخلق وسيلة أخرى للضغط على روسيا في مجال حقوق الإنسان. نحن نعتبر هذه المبادرة محاولة أخرى لمعاقبة بلادنا لاتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة".

وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
بيان وزارة الخارجية الروسية
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد
12:05 GMT
وسلط البيان الضوء على حقيقة مهمة تتمثل في أنه من بين 47 دولة في المجلس، رفضت 30 دولة دعم الوثيقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، أي ما يقرب من ثلثي أعضاء هذه الهيئة الأممية.

"وفي الوقت نفسه، سنواصل الدفاع عن أولوياتنا في مجلس حقوق الإنسان، والتي كان ولا يزال أهمها تعزيز الحوار الدولي البناء والمتساوي بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. نحن مقتنعون بأن المهمة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي ضمان الالتزام بالقيم الإنسانية العالمية، وليس بالمصالح اللحظية لدائرة ضيقة من النخب السياسية الغربية".

وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
بيان وزارة الخارجية الروسية
وافقت الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بمبادرة من 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، على مشروع قرار بعنوان "حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية".
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.
وجاء في وثيقة المجلس "يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات".
ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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