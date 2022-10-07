https://sputnikarabic.ae/20221007/موسكو-ستضع-تصريحات-زيلينسكي-في-الاعتبار-عند-اتخاذ-تدابير-الردع-النووي-وأمن-البلاد-1068752145.html
موسكو ستضع تصريحات زيلينسكي في الاعتبار عند اتخاذ تدابير الردع النووي وأمن البلاد
موسكو ستضع تصريحات زيلينسكي في الاعتبار عند اتخاذ تدابير الردع النووي وأمن البلاد
أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قنسطنطين فورونتسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستضع في اعتبارها تصريحات فلاديمير... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T18:31+0000
2022-10-07T18:31+0000
2022-10-07T18:31+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار فورونتسوف إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها زيلينسكي خطابا يتعلق بإنشاء أسلحة نووية أو استخدام أسلحة نووية في خطاباته أو مقابلاته.وبدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات زيلينسكي حول "الضربة الوقائية" تؤكد صحة اتخاذ بوتين لقرار تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.وقال بيسكوف للصحفي الروسي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1":وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي في سبتمبر /أيلول الماضي، إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بيسكوف-تصريحات-زيلينسكي-حول-الضربة-الوقائية-تؤكد-صحة-قرار-بوتين-تنفيذ-العملية-الخاصة-1068751314.html
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روسيا
موسكو ستضع تصريحات زيلينسكي في الاعتبار عند اتخاذ تدابير الردع النووي وأمن البلاد
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أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قنسطنطين فورونتسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستضع في اعتبارها تصريحات فلاديمير زيلينسكي عن "الضربات الاستباقية" لحلف الناتو ضد روسيا، عند اتخاذها تدابير ضمان الرد النووي وأمن البلاد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار فورونتسوف إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها زيلينسكي خطابا يتعلق بإنشاء أسلحة نووية أو استخدام أسلحة نووية في خطاباته أو مقابلاته.
"لذلك، في ظل هذه الظروف، سنراقب بالتأكيد ونأخذ في الاعتبار تصريحات الرئيس زيلينسكي هذه عند اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الردع النووي ولضمان أمن روسيا وفقًا للعقيدة العسكرية الروسية، وكذلك كما هو الحال مع أساسيات سياسة الردع النووي".
قنسطنطين فورونتسوف
نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة
وبدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات زيلينسكي حول "الضربة الوقائية" تؤكد صحة اتخاذ بوتين لقرار تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيسكوف للصحفي الروسي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1":
"هذا بيان فظيع للغاية يتحدث، على الأرجح، عن الحالة الأخلاقية لرئيس أوكرانيا، وهي محفوفة بأخطاء خطيرة للغاية لا يمكن إصلاحها، والتي تؤكد مرة أخرى على صواب رئيسنا (فلاديمير بوتين) عندما اتخذ قرارا بإجراء عملية عسكرية خاصة.. بالطبع لا يمكن أن نتجاهلها (تصريحات زيلينسكي)، والأهم أننا ندعو قادة الدول الأخرى لعدم تجاهلها، لأن من وجهة نظر الأعراض، فإنها تصريحات خطيرة جدا. في الواقع، إن رئيس أوكرانيا يدعو الدول الرائدة في العالم، دول النادي النووي، إلى توجيه ضربة استباقية ضد بلادنا".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي في سبتمبر /أيلول الماضي، إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا.
ونوه بوتين إلى أن الغرب استخدم الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر الغرب بأن روسيا تتفوق في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب باتجاههم.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.