https://sputnikarabic.ae/20221007/ميسي-يعلن-أن-مونديال-قطر-2022-سيكون-آخر-كأس-عالم-يشارك-فيها-1068724605.html

ميسي يعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون آخر "كأس عالم" يشارك فيها

ميسي يعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون آخر "كأس عالم" يشارك فيها

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن كأس العالم قطر 2022، ستكون آخر كأس عالم يشارك فيها. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T09:52+0000

2022-10-07T09:52+0000

2022-10-07T09:52+0000

رياضة

ليونيل ميسي

بطولة كأس العالم 2022

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وقال ميسي البالغ 35 عاماً في مقابلة مع شبكة "ESPN"، أمس الخميس، إن "هذا آخر مونديال لي. بالتأكيد".وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة، جسدياً، لقد خضت موسما استعداديا جيدا جدا هذا العام، وهو ما لم أستطع فعله العام الماضي، كان من الضروري الوصول إلى ما أنا عليه، بحالة ذهنية جيدة ومع الكثير من الأمل".وعبر ميسي عن حماسه حيال الحدث الكروي الأكبر. لافتا إلى أن "هناك قلقا وأعصابا مشدودة حيال كأس العالم. لا نطيق الانتظار لتبدأ".وعن حقوق الأرجنتين في الفوز باللقب، أجاب ميسي أن "منتخب بلاده وصل إلى حالة جيدة، مع مجموعة مدعمة وقوية جداً، لكن أي شيء يمكن أن يحدث". وأوضح أن "كل المباريات صعبة للغاية. المرشحون ليسوا دائماً هم الذين ينتهي بهم الأمر بالفوز أو يسلكون المسار المتوقع. الأرجنتين دائماً مرشحة بسبب تاريخها. لكننا لسنا المرشحين الوحيدين، هناك منتخبات أخرى تتفوق علينا".يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني قد لعب حتى الآن، 35 مباراة من دون هزيمة، ومن المرجح أن يكون أحد المرشحين للقب.ويخوض ميسي رابع مونديال له، وبات الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بـ 90 هدفاً.وكانت أول مشاركة دولية لميسي في عام 2005 كبديل أمام المجر، حين لعب لمدة دقيقتين قبل طرده، لكنه سرعان ما أثبت وجوده في تشكيلة المنتخب الوطني وسافر إلى ألمانيا للمشاركة في أول نهائيات كأس عالم عام 2006، وشارك في نسخ 2010 في جنوب أفريقيا، 2014 في البرازيل حين وصلت الأرجنتين إلى النهائي، و2018 في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221002/صحيفة-ميسي-يلوث-هواء-العالم-بـ-1502-طن-من-غاز-ثاني-أكسيد-الكربون-1068508427.html

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رياضة, ليونيل ميسي, بطولة كأس العالم 2022