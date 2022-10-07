https://sputnikarabic.ae/20221007/نقابة-موظفي-المصارف-اللبنانية-على-السلطة-السياسية-إعطاء-ضوء-أخضر-للسلطة-الأمنية-لأن-الوضع-قد-ينفجر-1068752692.html

نقابة موظفي المصارف اللبنانية: على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع قد ينفجر

نقابة موظفي المصارف اللبنانية: على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع قد ينفجر

اعتبر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري أنه "بعودة اقتحامات المصارف يتعرض موظفي المصارف للكثير من الضغوطات". 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T19:01+0000

2022-10-07T19:01+0000

2022-10-07T19:01+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b13d8d5aaf4ea1b7b7a2daef8c1c5eb.jpg

وقال خوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه من حق المودع المطالبة بوديعته ولكن هنالك طرق ولا يمكن أن يطالب بها بحجز حريات الآخرين وتعريضهم للأخطار، مضيفا أن "ما حدث أمس في مصرف "البحر المتوسط" صحيح أن المقتحم لم يشهر سلاحه على الموظفين ولكن أبقى الموظفين رهائن لمدة 10 ساعات من أجل أن يأخذ وديعته، والموظف ليس مستعد أن يدفع ثمن أن المصرف لا يعطي ودائع المودعين".كذلك رأى خوري أنه "يجب تطبيق الكابيتال كونترول لمنع أي مصرف أو أي أحد أن يأخذ أموال الداخل ويحولهم إلى الخارج، منذ 3 سنوات وحتى اليوم والسلطة السياسية لم تعلم أن هناك أزمة معينة وهي تسببت بها، وهي أكثر أحد مسؤول عن الفجوة التي وقع بها البلد".وأكد خوري على أن "الموظف كبش محرقة، ولن نقبل بهذا الأمر، انتهينا ولنجلس في منازلنا، بدون شك إلى التصعيد إذا لم يوضع حدا لهذه الاقتحامات"، محذرًا من انتفاضة موظفي المصارف.كما لفت إلى أن "جمعية المودعين يجب أن تعلم أن مودع يستفيد من أصل مليون، والقيم الموجودة في المصارف فقط تغطي 10% من مجمل المودعين".وشدد على أنه "يجب على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع متفجر ويفجر البلد".

https://sputnikarabic.ae/20221007/مصرف-لبنان-في-تعميم-جديد-للبنوك-لا-بد-من-موافقة-مسبقة-لفتح-اعتمادات-المشتقات-النفطية-1068728678.html

https://sputnikarabic.ae/20221005/لبنان-النائبة-سينتيا-زرازير-تغادر-بنك-بيبلوس-بعد-حصولها-على-مبلغ-8500-دولار-فيديو-1068649800.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان