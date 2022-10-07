https://sputnikarabic.ae/20221007/نقابة-موظفي-المصارف-اللبنانية-على-السلطة-السياسية-إعطاء-ضوء-أخضر-للسلطة-الأمنية-لأن-الوضع-قد-ينفجر-1068752692.html
نقابة موظفي المصارف اللبنانية: على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع قد ينفجر
نقابة موظفي المصارف اللبنانية: على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع قد ينفجر
اعتبر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري أنه "بعودة اقتحامات المصارف يتعرض موظفي المصارف للكثير من الضغوطات". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T19:01+0000
2022-10-07T19:01+0000
2022-10-07T19:01+0000
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وقال خوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه من حق المودع المطالبة بوديعته ولكن هنالك طرق ولا يمكن أن يطالب بها بحجز حريات الآخرين وتعريضهم للأخطار، مضيفا أن "ما حدث أمس في مصرف "البحر المتوسط" صحيح أن المقتحم لم يشهر سلاحه على الموظفين ولكن أبقى الموظفين رهائن لمدة 10 ساعات من أجل أن يأخذ وديعته، والموظف ليس مستعد أن يدفع ثمن أن المصرف لا يعطي ودائع المودعين".كذلك رأى خوري أنه "يجب تطبيق الكابيتال كونترول لمنع أي مصرف أو أي أحد أن يأخذ أموال الداخل ويحولهم إلى الخارج، منذ 3 سنوات وحتى اليوم والسلطة السياسية لم تعلم أن هناك أزمة معينة وهي تسببت بها، وهي أكثر أحد مسؤول عن الفجوة التي وقع بها البلد".وأكد خوري على أن "الموظف كبش محرقة، ولن نقبل بهذا الأمر، انتهينا ولنجلس في منازلنا، بدون شك إلى التصعيد إذا لم يوضع حدا لهذه الاقتحامات"، محذرًا من انتفاضة موظفي المصارف.كما لفت إلى أن "جمعية المودعين يجب أن تعلم أن مودع يستفيد من أصل مليون، والقيم الموجودة في المصارف فقط تغطي 10% من مجمل المودعين".وشدد على أنه "يجب على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع متفجر ويفجر البلد".
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
نقابة موظفي المصارف اللبنانية: على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع قد ينفجر
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اعتبر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري أنه "بعودة اقتحامات المصارف يتعرض موظفي المصارف للكثير من الضغوطات".
وقال خوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه من حق المودع المطالبة بوديعته ولكن هنالك طرق ولا يمكن أن يطالب بها بحجز حريات الآخرين وتعريضهم للأخطار، مضيفا أن "ما حدث أمس في مصرف "البحر المتوسط" صحيح أن المقتحم لم يشهر سلاحه على الموظفين ولكن أبقى الموظفين رهائن لمدة 10 ساعات من أجل أن يأخذ وديعته، والموظف ليس مستعد أن يدفع ثمن أن المصرف لا يعطي
ودائع المودعين".
وشدد على أن "هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن تحصيل الودائع بهذه الطريقة، ومن (يطبل ويزمر) لهذه الطريقة هي انتصارات وهمية، الانتصارات الحقيقية هي أن يتوجهوا إلى السلطة السياسية وأن يطلبوا منها إجراء لقاءات مفتوحة بيننا وبين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان لإيجاد طريقة من أجل الدفع لكافة المودعين قسم من ودائعهم بالممكن".
كذلك رأى خوري أنه "يجب تطبيق الكابيتال كونترول لمنع أي مصرف أو أي أحد أن يأخذ أموال الداخل ويحولهم إلى الخارج، منذ 3 سنوات وحتى اليوم والسلطة السياسية لم تعلم أن هناك أزمة معينة وهي تسببت بها، وهي أكثر أحد مسؤول عن الفجوة التي وقع بها البلد".
وأضاف: "صحيح أن المودعين وضعوا أموالهم في المصارف ويريدون سحبها، ولكن بخطأ أو عدم تقدير وضعتها المصارف (الأموال) مع الدولة اللبنانية في مصرف لبنان، بينما مصرف لبنان وبطلب من الدولة ولسد العجز أعطاهم للدولة كديون".
وأكد خوري على أن "الموظف كبش محرقة، ولن نقبل بهذا الأمر، انتهينا ولنجلس في منازلنا، بدون شك إلى التصعيد إذا لم يوضع حدا لهذه الاقتحامات"، محذرًا من انتفاضة موظفي المصارف.
كما لفت إلى أن "جمعية المودعين يجب أن تعلم أن مودع يستفيد من أصل مليون
، والقيم الموجودة في المصارف فقط تغطي 10% من مجمل المودعين".
وعن إمكانية تأمين حماية أمنية للمصارف، قال خوري "قمنا بزيارة لوزير الداخلية وتعاطينا مع جمعية المصارف لخلق حل، ولكن على أساس أن يقوموا بإجراءات أمنية لسلامة العمل المصرفي، ولكن بكل أسف فهمنا من جمعية المصارف أنها تبلغت من السلطات الأمنية عدم قدرتها على وضع أمام كل مصرف عسكر أو عناصر أمنية ليس لديها الإمكانية، ولكنها أكدت على أنها ستسير دوريات وأن أي اتصال يأتيها ستكون حاضرة".
وشدد على أنه "يجب على السلطة السياسية إعطاء ضوء أخضر للسلطة الأمنية لأن الوضع متفجر ويفجر البلد".