https://sputnikarabic.ae/20221007/نيويورك-تعلن-حالة-الطوارئ-بعد-تدفق-الآلاف-من-طالبي-اللجوء-1068750490.html

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد تدفق الآلاف من طالبي اللجوء

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد تدفق الآلاف من طالبي اللجوء

أعلن العمدة إريك آدامز حالة الطوارئ بمدينة نيويورك، اليوم الجمعة حيث تكافح المدينة للاستجابة لتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من أمريكا اللاتينية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T16:49+0000

2022-10-07T16:49+0000

2022-10-07T16:49+0000

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قال آدامز في كلمة ألقاها في سيتي هول إن المدينة تستعد لإنفاق مليار دولار على استجابتها، ودعا إلى تمويل اتحادي وحكومي للمساعدة في دفع تكاليف الإسكان والخدمات لحافلات المهاجرين الذين أجهدوا نظام إيواء المشردين في المدينة.وأضاف "نحن بحاجة إلى المساعدة، ونحن بحاجة إليها الآن"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وقال آدامز، وهو ديمقراطي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، إن المدينة تمضي قدما في خططها لبناء مركز استقبال من الخيام في جزيرة راندالس، في إيست ريفر قبالة مانهاتن.ولفت إلى أن مسؤولي المدينة يتفاوضون أيضا مع شركات السفن السياحية لإيواء المهاجرين على متن سفينة.وتابع آدمز أن المدينة غارقة في ما يقرب من 17000 مهاجر وصلوا منذ أبريل /نيسان، وأنه يتوقع وصول ما يصل إلى 100000 مهاجر في نهاية المطاف. ووصلت ما لا يقل عن تسع حافلات أخرى يوم أمس الخميس.قال عمدة نيويورك إن المدينة أقامت 42 ملجأ طوارئ وسجلت 5000 طفل في المدارس. لكنه قال إن المدينة بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة لتقديم الخدمات للمهاجرين.وقال آدمز إن إعلان حالة الطوارئ سيسمح لمسؤولي المدينة بالتحرك بسرعة أكبر لتقديم الخدمات، مضيفا أن المدينة تبحث أيضا عن طرق لإرسال بعض المهاجرين إلى مدن أخرى.ومضى بقوله: "مدينة تتعافى من جائحة عالمية مستمرة تغمرها أزمة إنسانية (..) نيويورك على حافة الهاوية".يوجد في مدينة نيويورك الآن أكثر من 61000 شخص في نظام المأوى الخاص بها، بما في ذلك الآلاف الذين يعانون من التشرد وآلاف من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم بالحافلات في الأشهر الأخيرة من أجزاء أخرى من البلاد، وفقا لآدمز.

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