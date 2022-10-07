https://sputnikarabic.ae/20221007/هدف-ميسي-الأفضل-بالجولة-الثالثة-من-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1068735820.html
هدف ميسي "الأفضل" بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا... فيديو
هدف ميسي "الأفضل" بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا... فيديو
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مرمى بنفيكا، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:58+0000
2022-10-07T11:58+0000
2022-10-07T11:58+0000
رياضة
ليونيل ميسي
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وحسب الفيديو الذي نشره "يويفا" على حسابه بـ"تويتر"، حصل هدف ميسي الذي أحرزه بيسراه من خارج المنطقة وجاء ثمرة تبادل للكرة بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، على لقب أفضل هدف في الجولة.وجاء في المركز الثاني الهدف الذي أحرزه أندريه سيلفا لاعب لايبزيغ الألماني في شباك سلتيك البرتغالي.وفي المركز الثالث جاء هدف البرتغالي رافائيل غيرييرو لاعب بوروسيا دورتموند أمام إشبيلية، وتلاه في المركز الرابع هدف الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في مرمى رينغرز.وكان التعادل الإيجابي (1-1) قد حسم نتيجة المواجهة التي جمعت بنفيكا البرتغالي بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء الماضي.وبادر الفريق الباريسي بافتتاح النتيجة عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة (22).إلا أن بنفيكا أدرك التعادل بواسطة البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.وهو التعادل الأول لباريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة بعد فوزين متتاليين على كل من يوفنتوس (2-1) وماكابي حيفا (3-1) ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن منافسه بنفيكا.
https://sputnikarabic.ae/20221007/ميسي-يعلن-أن-مونديال-قطر-2022-سيكون-آخر-كأس-عالم-يشارك-فيها-1068724605.html
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رياضة, ليونيل ميسي, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار دوري أبطال أوروبا
هدف ميسي "الأفضل" بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا... فيديو
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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مرمى بنفيكا، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وحسب الفيديو الذي نشره "يويفا" على حسابه بـ"تويتر"، حصل هدف ميسي
الذي أحرزه بيسراه من خارج المنطقة وجاء ثمرة تبادل للكرة بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، على لقب أفضل هدف في الجولة.
وجاء في المركز الثاني الهدف الذي أحرزه أندريه سيلفا لاعب لايبزيغ الألماني في شباك سلتيك البرتغالي.
وفي المركز الثالث جاء هدف البرتغالي رافائيل غيرييرو لاعب بوروسيا دورتموند أمام إشبيلية، وتلاه في المركز الرابع هدف الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في مرمى رينغرز.
وكان التعادل الإيجابي (1-1) قد حسم نتيجة المواجهة التي جمعت بنفيكا البرتغالي بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء الماضي.
وبادر الفريق الباريسي بافتتاح النتيجة عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة (22).
إلا أن بنفيكا أدرك التعادل بواسطة البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.
وهو التعادل الأول لباريس سان جيرمان
في المجموعة الثامنة بعد فوزين متتاليين على كل من يوفنتوس (2-1) وماكابي حيفا (3-1) ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن منافسه بنفيكا.