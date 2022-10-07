https://sputnikarabic.ae/20221007/واشنطن-الولايات-المتحدة-لن-تشارك-بشكل-مباشر-بالصراع-في-أوكرانيا--1068754012.html
واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا
واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا
أعلن نائب رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأميركية، فيدنت باتيل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تشارك بصورة مباشرة في الصراع في أوكرانيا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T20:11+0000
2022-10-07T20:11+0000
2022-10-07T20:11+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. قال باتيل للصحفيين: "أوضح الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه ما لم يكن هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو حلفائنا، فإننا لن ننخرط بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال جنود أميركيين أو بمهاجمة القوات الروسية".كان فلاديمير زيلينسكي قد دعا خلال كلمة عبر الفيديو أمام معهد لوي الأسترالي، حلف الناتو إلى توجيه "ضربات استباقية" إلى روسيا وعدم انتظار استخدام موسكو للسلاح النووي.من ناحيته، حمَل المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصريحات وتصرفات زيلينسكي، كما دعا جميع الدول إلى الانتباه إلى مثل هذه التصريحات، واصفا إياها بـ "الدعوة لبدء حرب عالمية".وبدوره، أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستضع في اعتبارها تصريحات فلاديمير زيلينسكي عن "الضربات الاستباقية" لحلف الناتو ضد روسيا، عند اتخاذها تدابير ضمان الرد النووي وأمن البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بيسكوف-تصريحات-زيلينسكي-حول-الضربة-الوقائية-تؤكد-صحة-قرار-بوتين-تنفيذ-العملية-الخاصة-1068751314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا
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أعلن نائب رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأميركية، فيدنت باتيل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تشارك بصورة مباشرة في الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. قال باتيل للصحفيين: "أوضح الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه ما لم يكن هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو حلفائنا، فإننا لن ننخرط بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال جنود أميركيين أو بمهاجمة القوات الروسية".
كان فلاديمير زيلينسكي قد دعا خلال كلمة عبر الفيديو أمام معهد لوي الأسترالي، حلف الناتو إلى توجيه "ضربات استباقية" إلى روسيا وعدم انتظار استخدام موسكو للسلاح النووي.
من ناحيته، حمَل المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا
مسؤولية تصريحات وتصرفات زيلينسكي، كما دعا جميع الدول إلى الانتباه إلى مثل هذه التصريحات، واصفا إياها بـ "الدعوة لبدء حرب عالمية".
وبدوره، أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستضع في اعتبارها تصريحات فلاديمير زيلينسكي عن "الضربات الاستباقية" لحلف الناتو ضد روسيا، عند اتخاذها تدابير ضمان الرد النووي وأمن البلاد.