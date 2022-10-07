عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221007/واشنطن-الولايات-المتحدة-لن-تشارك-بشكل-مباشر-بالصراع-في-أوكرانيا--1068754012.html
واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا
واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا
أعلن نائب رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأميركية، فيدنت باتيل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تشارك بصورة مباشرة في الصراع في أوكرانيا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T20:11+0000
2022-10-07T20:11+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104391/27/1043912705_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_0ed59cfc54a552008aaed473672b10c2.jpg
واشنطن - سبوتنيك. قال باتيل للصحفيين: "أوضح الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه ما لم يكن هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو حلفائنا، فإننا لن ننخرط بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال جنود أميركيين أو بمهاجمة القوات الروسية".كان فلاديمير زيلينسكي قد دعا خلال كلمة عبر الفيديو أمام معهد لوي الأسترالي، حلف الناتو إلى توجيه "ضربات استباقية" إلى روسيا وعدم انتظار استخدام موسكو للسلاح النووي.من ناحيته، حمَل المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصريحات وتصرفات زيلينسكي، كما دعا جميع الدول إلى الانتباه إلى مثل هذه التصريحات، واصفا إياها بـ "الدعوة لبدء حرب عالمية".وبدوره، أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستضع في اعتبارها تصريحات فلاديمير زيلينسكي عن "الضربات الاستباقية" لحلف الناتو ضد روسيا، عند اتخاذها تدابير ضمان الرد النووي وأمن البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بيسكوف-تصريحات-زيلينسكي-حول-الضربة-الوقائية-تؤكد-صحة-قرار-بوتين-تنفيذ-العملية-الخاصة-1068751314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104391/27/1043912705_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8484d0a7494bddfe2dca877342737670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا

20:11 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / John Thys
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأميركية، فيدنت باتيل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تشارك بصورة مباشرة في الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. قال باتيل للصحفيين: "أوضح الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه ما لم يكن هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو حلفائنا، فإننا لن ننخرط بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال جنود أميركيين أو بمهاجمة القوات الروسية".

كان فلاديمير زيلينسكي قد دعا خلال كلمة عبر الفيديو أمام معهد لوي الأسترالي، حلف الناتو إلى توجيه "ضربات استباقية" إلى روسيا وعدم انتظار استخدام موسكو للسلاح النووي.
الرئيس فلاديمير بوتين والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: تصريحات زيلينسكي حول "الضربة الوقائية" تؤكد صحة قرار بوتين تنفيذ العملية الخاصة
17:20 GMT
من ناحيته، حمَل المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصريحات وتصرفات زيلينسكي، كما دعا جميع الدول إلى الانتباه إلى مثل هذه التصريحات، واصفا إياها بـ "الدعوة لبدء حرب عالمية".
وبدوره، أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستضع في اعتبارها تصريحات فلاديمير زيلينسكي عن "الضربات الاستباقية" لحلف الناتو ضد روسيا، عند اتخاذها تدابير ضمان الرد النووي وأمن البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала