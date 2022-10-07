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https://sputnikarabic.ae/20221007/وزارة-العدل-الأمريكية-ترامب-لم-يعد-جميع-وثائق-البيت-الأبيض-التي-استولى-عليها-1068742142.html
وزارة العدل الأمريكية: ترامب لم يعد جميع وثائق البيت الأبيض التي استولى عليها
وزارة العدل الأمريكية: ترامب لم يعد جميع وثائق البيت الأبيض التي استولى عليها
قالت وزارة العدل الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يعد جميع الوثائق التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:01+0000
2022-10-07T14:01+0000
العالم
دونالد ترامب
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ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد قال مسؤول كبير في وزارة العدل لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة إن الوزارة تعتقد أنه لم يعد جميع الوثائق التي أخذها عندما غادر البيت الأبيض، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.وحسب الصحيفة الأمريكية فإن المعلومات الواردة من وزارة العدل تسببت في انقسام بين محامي ترامب بشأن كيفية الرد، حيث يعرض البعض الاستعانة بشركة خارجية لإجراء مزيد من البحث عن المستندات، بينما يصر الآخرون على موقف أكثر قتالية.وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية في أغسطس، ضد وزارة العدل بعد تفتيش منزله في فلوريدا، حيث صادر المحققون عشرات الصناديق التي تحتوي على حوالي 11000 وثيقة.ويدعي ترامب نفسه أنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض إلى منزله في مارالاغو في فلوريدا كرئيس، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة يمكنه القيام بذلك.طالع أيضا: وزارة العدل الأمريكية تطلب السماح للمدعين بمراجعة وثائق ترامب السرية
https://sputnikarabic.ae/20220812/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يعثر-على-وثائق-سرية-للغاية-خلال-تفتيش-مقر-ترامب-في-فلوريدا-1066349207.html
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العالم, دونالد ترامب
العالم, دونالد ترامب

وزارة العدل الأمريكية: ترامب لم يعد جميع وثائق البيت الأبيض التي استولى عليها

14:01 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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قالت وزارة العدل الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يعد جميع الوثائق التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد قال مسؤول كبير في وزارة العدل لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة إن الوزارة تعتقد أنه لم يعد جميع الوثائق التي أخذها عندما غادر البيت الأبيض، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
سيارة شرطة تقف خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، بالم بيتش، فلوريدا، أمريكا، 8 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق "سرية للغاية" خلال تفتيش مقر ترامب في فلوريدا
12 أغسطس, 18:09 GMT
وحسب الصحيفة الأمريكية فإن المعلومات الواردة من وزارة العدل تسببت في انقسام بين محامي ترامب بشأن كيفية الرد، حيث يعرض البعض الاستعانة بشركة خارجية لإجراء مزيد من البحث عن المستندات، بينما يصر الآخرون على موقف أكثر قتالية.
وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية في أغسطس، ضد وزارة العدل بعد تفتيش منزله في فلوريدا، حيث صادر المحققون عشرات الصناديق التي تحتوي على حوالي 11000 وثيقة.

كما طلب فريق ترامب من القاضية أيلين كانون تعيين من يقوم بمراجعة المواد المضبوطة بحثًا عن أي وثائق مميزة ومنع محققي وزارة العدل من استخدام المواد في تحقيقهم حتى تتم مراجعتها.

ويدعي ترامب نفسه أنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض إلى منزله في مارالاغو في فلوريدا كرئيس، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة يمكنه القيام بذلك.
طالع أيضا: وزارة العدل الأمريكية تطلب السماح للمدعين بمراجعة وثائق ترامب السرية
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