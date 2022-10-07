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وزير الداخلية السوداني يلتقي السفير المصري لدى الخرطوم
وزير الداخلية السوداني يلتقي السفير المصري لدى الخرطوم
استقبل وزير الداخلية السوداني المكلف عنان حامد محمد عمر، في مكتبه في العاصمة الخرطوم، السفير المصري لدى بلاده حسام عيسى. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:37+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن الوزير بحث مع السفير المصري سبل تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين في مجالات "التدريب ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة".وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا "المشاكل والعقبات التي تعترض الجاليتين بمصر والسودان وضرورة تذليلها".وأكد السفير المصري لدى الخرطوم التزامه بـ "تفعيل برامج التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا التي تهم البلدين تحقيقا للاستقرار والتقدم والتنمية".طالع أيضا: مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
https://sputnikarabic.ae/20220903/جهاز-الهجرة-غير-الشرعية-بليبيا-لـسبوتنيك-انتشلنا-12-جثة-و15-مفقودا-من-مصر-والسودان-1067224870.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السودان اليوم

وزير الداخلية السوداني يلتقي السفير المصري لدى الخرطوم

08:37 GMT 07.10.2022
© REUTERS / HANDOUTالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© REUTERS / HANDOUT
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استقبل وزير الداخلية السوداني المكلف عنان حامد محمد عمر، في مكتبه في العاصمة الخرطوم، السفير المصري لدى بلاده حسام عيسى.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن الوزير بحث مع السفير المصري سبل تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين في مجالات "التدريب ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة".
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جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا لـ"سبوتنيك": انتشلنا 12 جثة و15 مفقودا من مصر والسودان
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وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا "المشاكل والعقبات التي تعترض الجاليتين بمصر والسودان وضرورة تذليلها".
وأكد السفير المصري لدى الخرطوم التزامه بـ "تفعيل برامج التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا التي تهم البلدين تحقيقا للاستقرار والتقدم والتنمية".
طالع أيضا: مصر تتهم "جهات مناوئة وأقلاما مأجورة" بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان
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