https://sputnikarabic.ae/20221008/أبو-ردينة-التصعيد-الإسرائيلي-سيدفع-الأمور-نحو-الانفجار-الشامل-1068763492.html

أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل

أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل

أدانت الرئاسة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم في جنين، وطالبت الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف "حربها الشاملة"... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

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وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "شعبنا الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة، وذلك من خلال استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية، التي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في قلقيلية، ورام الله، وجنين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وأضاف أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال واهمة عندما تعتقد أن ارتقاء العشرات من أبناء شعبنا شهداء، ومئات الجرحى، وتدمير عشرات البيوت، إلى جانب استمرار جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال، سيجلب الأمن والاستقرار، وعليها أن تعي أن شعبنا الصامد سيبقى متمسكا بحقوقه، وثوابته، مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن".وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية مما وصفه بالتمادي الإسرائيلي اليومي، قائلا: "نذكر إسرائيل بأن استمرار الاستخفاف بشعبنا وأمنه هو العامل الحاسم لاستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ليس فقط لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنما في كل المنابر الدولية، وبلا استثناء، فلم يعد مقبولا استمرار السماح للاحتلال بكسب الوقت لتحقيق أهدافه المتمثلة بتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".وأكد أبو ردينة، أن الخطوات العملية لتحويل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة إلى خطة عمل قد بدأت، وتم وضع آلية عمل واضحة وتحديد الأولويات، للبدء فيها من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني.وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "نطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ وعودها بوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، وأن تمارس ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان، خاصة أن الإدانات وحدها لم تعد كافية، ولم يعد مقبولا التعامل بمعايير مزدوجة تحت أي ظرف".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، أنه بدأ عملية انسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد تنفيذه عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني.وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابون.وبلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة"، بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".

https://sputnikarabic.ae/20221008/إصابة-7-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-فيديو-1068758833.html

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