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https://sputnikarabic.ae/20221008/أحزاب-عربية-تحذر-من-تسليم-صاحب-موقع-ويكيليكس-لأمريكا-1068773936.html
أحزاب عربية تحذر من تسليم صاحب موقع ويكيليكس لأمريكا
أحزاب عربية تحذر من تسليم صاحب موقع ويكيليكس لأمريكا
عبرت أحزاب عربية عن مخاوفها من إقدام الحكومة البريطانية على تسليم الصحفي جوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T17:14+0000
2022-10-08T17:14+0000
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
بريطانيا
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جاء هذا في بيان مشترك صادر اليوم السبت عن 15 حزبا عربيا من بينها 4 أحزاب تونسية، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال البيان الصادر تحت عنوان "الحرية لجوليان أسانغ" إن الأحزاب تعرب عن "تضامنها المطلق" مع أسانغ.وأشارت إلى مخاوفها من توجه السلطات البريطانية نحو تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يواجه أحكاما بالسجن بتهمة التجسس.وطالبت الأحزاب بريطانيا التي تعتقل أسانغ بإطلاق سراحه على الفور باعتباره سجين رأي.وذكرت بأن أسانغ "نشر مئات الآلاف من الوثائق التي "تفضح السياسات والممارسات الاستعمارية للولايات المتحدة وغيرها من الدول والأنظمة ضد شعوبها والشعوب المضطهدة".ومن بين الأحزاب العربية الموقعة على البيان حزب العمال التونسي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، وحركة نستطيع الموريتانية وحزب الشعب الديمقراطي الأردني، والحزب الشيوعي اللبناني.وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانغ بنشره منذ 2010، أكثر من 70 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان.وهو ملاحق بتهمة التجسس وقد يحكم عليه بالسجن 175 عاما في قضية يرى فيها مؤيدوه هجوما خطرا جدا على حرية الصحافة.
https://sputnikarabic.ae/20220422/سفير-بريطاني-سابق-قرار-لندن-بتسليم-مؤسس-ويكيليكس-إلى-أمريكا-دليل-على-نفاق-حكومة-جونسون-1061476693.html
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اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, بريطانيا
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, بريطانيا

أحزاب عربية تحذر من تسليم صاحب موقع ويكيليكس لأمريكا

17:14 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورفعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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عبرت أحزاب عربية عن مخاوفها من إقدام الحكومة البريطانية على تسليم الصحفي جوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس.
جاء هذا في بيان مشترك صادر اليوم السبت عن 15 حزبا عربيا من بينها 4 أحزاب تونسية، بحسب موقع قناة "نسمة".
فعالية تضامنية لدعم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أمام المحكمة في لندن، إنجلترا 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
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وقال البيان الصادر تحت عنوان "الحرية لجوليان أسانغ" إن الأحزاب تعرب عن "تضامنها المطلق" مع أسانغ.
وأشارت إلى مخاوفها من توجه السلطات البريطانية نحو تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يواجه أحكاما بالسجن بتهمة التجسس.
وطالبت الأحزاب بريطانيا التي تعتقل أسانغ بإطلاق سراحه على الفور باعتباره سجين رأي.
وذكرت بأن أسانغ "نشر مئات الآلاف من الوثائق التي "تفضح السياسات والممارسات الاستعمارية للولايات المتحدة وغيرها من الدول والأنظمة ضد شعوبها والشعوب المضطهدة".
ومن بين الأحزاب العربية الموقعة على البيان حزب العمال التونسي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، وحركة نستطيع الموريتانية وحزب الشعب الديمقراطي الأردني، والحزب الشيوعي اللبناني.
وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانغ بنشره منذ 2010، أكثر من 70 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان.
وهو ملاحق بتهمة التجسس وقد يحكم عليه بالسجن 175 عاما في قضية يرى فيها مؤيدوه هجوما خطرا جدا على حرية الصحافة.
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