https://sputnikarabic.ae/20221008/أنقرة-ترجح-استئناف-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عند-مرحلة-ما-1068755752.html

أنقرة ترجح استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عند مرحلة ما

أنقرة ترجح استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عند مرحلة ما

رجح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "عند مرحلة ما". 08.10.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال قالين في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" التركية، إن المفاوضات بين الطرفين على الأرجح ستٌستأنف عند مرحلة ما. مضيفا "السؤال هو، متى سنعود إليها [المفاوضات]، وكم الضرر الذي سيكون لدينا لحين حدوث ذلك؟".وأضاف المسؤول التركي أن هناك نقطة أكبر يجب الالتفات إليها عندما يتعلق الأمر بمشاركة روسيا في المفاوضات.وتابع قائلا: "ما نفهم هو أن السيد بوتين يريد عقد صفقة كبيرة جديدة، صفقة جديدة مع الغرب. سيتعلق جزء منها بأوكرانيا بلا شكل، لكن القضية الأكبر في الحقيقة هي صفقة جديدة بين روسيا والعالم الغربي".واستدرك قالين بقوله، "موسكو تشعر أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع نهاية الحرب الباردة في عهد الرئيسين ميخائيل غورباتشوف، وبوريس يلتسن، لم تعد تعكس روسيا الحالية.. هناك روسيا جديدة وعالم وواقع جديدان، إنهم يريدون الحصول على صفقة جديدة".وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية إقليم دونباس، والتصدي للتوجهات المعادية للروس في أوكرانيا، التي ترغب بشدة في الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعتبره موسكو تهديدا لا يمكن السكوت عنه.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا بهدف الضغط عليها لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة مهامها التي تم الإعلان عنها مسبقا.

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