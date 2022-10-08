https://sputnikarabic.ae/20221008/إسرائيل-تعتقل-6-فلسطينيين-خلال-مسيرة-بالقدس-الشرقية-1068768135.html
إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين خلال مسيرة بالقدس الشرقية
إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين خلال مسيرة بالقدس الشرقية
أصيب شرطي إسرائيل بجروح طفيفة، واعتقلت الشرطة 6 فلسطينيين خلال اشتباكات وقعت في مسيرة بمدينة القدس الشرقية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T13:56+0000
2022-10-08T13:56+0000
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إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه خلال المسيرة "بدأ بعض المشاغبين يرددون شعارات قومية ويرشقون الحجارة والزجاجات على ضباط الشرطة الإسرائيلية".وأضافت "أصيب شرطي بجروح طفيفة نتيجة رشق الحجارة وتم اعتقال 6 فلسطينيين، وتواصل قوات الشرطة عملها في مكان الحادث للحفاظ على النظام العام".من جانبها، قالت وكالة "وفا" الفلسطينية: "أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، برضوض مختلفة واعتقل 6 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة".وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية، "اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت 6 من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة".وأوضحت أن المسيرة "انطلقت من شارع الزهراء، مروراً بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين خلال مسيرة بالقدس الشرقية
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أصيب شرطي إسرائيل بجروح طفيفة، واعتقلت الشرطة 6 فلسطينيين خلال اشتباكات وقعت في مسيرة بمدينة القدس الشرقية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إنه خلال المسيرة "بدأ بعض المشاغبين يرددون شعارات قومية ويرشقون الحجارة والزجاجات على ضباط الشرطة الإسرائيلية".
وأضافت "أصيب شرطي بجروح طفيفة نتيجة رشق الحجارة وتم اعتقال 6 فلسطينيين، وتواصل قوات الشرطة عملها في مكان الحادث للحفاظ على النظام العام".
من جانبها، قالت وكالة
"وفا" الفلسطينية: "أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، برضوض مختلفة واعتقل 6 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة".
وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية، "اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود
في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت 6 من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة".
وأوضحت أن المسيرة "انطلقت من شارع الزهراء، مروراً بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك".