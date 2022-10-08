قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين... فيديو
07:47 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 08.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المواطنين الفلسطنيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة، إن جميع الإصابات بالرصاص الحي، من بينها 3 إصابة خطيرة، والباقي في الأطراف السفلية، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
📌 عاجل | فيديو: تعزيزات عسكرية صهيونية باتجاه مخيم جنين. pic.twitter.com/wCgPil9pP7— صوت الأقصى (@Alaqsavoice) October 8, 2022
وأكدت الوزارة إصابة 11 فلسطينيا، من بينهم مواطن وابنته في عملية دهس من قبل "جيب" عسكري إسرائيلي أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم، كما توفي شابان متأثرين بجراحهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال المتوغل في #جنين.. pic.twitter.com/G4iAVPbIPV— Mohammad.Sayed🇵🇸 (@MohammaddSayed) October 8, 2022
وكانت عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان.
وحاصرت قوات إسرائيلية منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، لاعتقال نجله محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.
كاميرا مراقبة تكشف لحظة اقتحام قوات الاحتلال لأحد المنازل في #جنين #جنين_تقاوم #المولود_النبوى_الشريف pic.twitter.com/QfI4Cpyl6I— يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) October 8, 2022
كما منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.