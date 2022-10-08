عربي
https://sputnikarabic.ae/20221008/إصابة-7-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-فيديو-1068758833.html
قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين... فيديو
قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين... فيديو
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المواطنين الفلسطنيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T07:47+0000
2022-10-08T08:44+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062969588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50f6ce3641648a27ebaa6e57145fbdbe.jpg
وقالت الوزارة، إن جميع الإصابات بالرصاص الحي، من بينها 3 إصابة خطيرة، والباقي في الأطراف السفلية، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وأكدت الوزارة إصابة 11 فلسطينيا، من بينهم مواطن وابنته في عملية دهس من قبل "جيب" عسكري إسرائيلي أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم، كما توفي شابان متأثرين بجراحهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وكانت عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان.وحاصرت قوات إسرائيلية منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، لاعتقال نجله محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.كما منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062969588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08a7732002cd5d0ad3e9ff2d6e956334.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين... فيديو

07:47 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 08.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المواطنين الفلسطنيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة، إن جميع الإصابات بالرصاص الحي، من بينها 3 إصابة خطيرة، والباقي في الأطراف السفلية، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكدت الوزارة إصابة 11 فلسطينيا، من بينهم مواطن وابنته في عملية دهس من قبل "جيب" عسكري إسرائيلي أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم، كما توفي شابان متأثرين بجراحهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وكانت عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان.
وحاصرت قوات إسرائيلية منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، لاعتقال نجله محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.
كما منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет КА-52 отстреливает тепловые ловушки после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала