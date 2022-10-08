https://sputnikarabic.ae/20221008/إعلام-عبري-مصرع-سائحة-روسية-غرقا-بأحد-شواطئ-إسرائيل-1068773606.html

إعلام عبري: مصرع سائحة روسية غرقا بأحد شواطئ إسرائيل

إعلام عبري: مصرع سائحة روسية غرقا بأحد شواطئ إسرائيل

لقيت سائحة روسية مصرعها، اليوم السبت، غرقا بأحد شواطئ إسرائيل، على ما نقلت وسائل إعلام عبرية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T17:08+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن السائحة وهي في العقد السابع من عمرها، غرقت بشاطئ هكشاتوت بمدينة أشدود على البحر المتوسط جنوبي البلاد.وأوضحت أن السيدة سحبتها الأمواج، وأجرى فريق نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) الإنعاش القلبي الرئوي لها وتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى أسوتا أشدود العام، حيث توفيت على الرغم من جهود الأطباء.من جانبه، قال موقع "كان أشدود" (هنا أشدود): "دخلت امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وهي سائحة من روسيا، المياه وغرقت، وشاهدها السباحون على الشاطئ والذين اقتربوا منها على الفور، ونقلوها إلى الشاطئ، واستدعوا فرق الإنقاذ".وأضاف: "وصل إثنان من رجال الإنقاذ ومسعفة موجودة بشكل دائم على الشاطئ إلى مكان الحادث، وبدأوا عمليات المساعدة التنفسية حتى وصول المسعفين الذين قدموا لها العلاج الطبي وأجروا لها عملية الإنعاش القلبي الرئوي".وتابع "تم تحويلها إلى مستشفى أسوتا في أشدود وهي في حالة حرجة مع الاستمرار في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي".ونقل الموقع عن المسعفة لويز رابينوفيتش في نجمة داود الحمراء: "كانت المرأة الغارقة مستلقية على الشاطئ فاقدة للوعي وأجرى رجال الإنقاذ الإنعاش القلبي الرئوي الأولي لها ونقلوها إلى المستشفى في حالة حرجة".وأضافت "واصلنا العلاج الطبي وأجرينا عمليات إنعاش متقدمة شملت الإنعاش والتدليك والأدوية ونقلناها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، وهناك تم تأكيد وفاتها".

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