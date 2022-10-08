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https://sputnikarabic.ae/20221008/إعلام-وفد-أمريكي-في-زيارة-سرية-لتيغراي-لإجراء-محادثات-سلام-1068781430.html
إعلام: وفد أمريكي في زيارة سرية لتيغراي لإجراء محادثات سلام
إعلام: وفد أمريكي في زيارة سرية لتيغراي لإجراء محادثات سلام
كشفت صحيفة أمريكية اليوم السبت عن توجه مسؤولين أمريكيين في مهمة سرية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي لإجراء محادثات سلام. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T20:50+0000
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العمليات العسكرية في تيغراي
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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن: "طائرة عسكرية أمريكية صغيرة تقل دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى عبرت خط الجبهة في مهمة سرية لوقف إراقة الدماء".ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الطائرة التي حلقت على مستوى منخفض واتخذت تدابير لتجنب اكتشافها، وصلت إلى تيغراي قبل أن تتوجه إلى جيبوتي لعقد جولة مكثفة من المحادثات السلام المتوترة.وأشارت إلى أن مايك هامر المبعوث الأمريكي إلى المنطقة كان ضمن الوفد الذي أقلته الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية.ولفتت الصحيفة إلى تعثر عملية سلام رسمية يقودها الاتحاد الأفريقي، جراء الخلافات حول الوسطاء والمال، الأمر الذي دفع المسؤولين الغربيين لإجراء محاولة لإحلال السلام بالمنطقة.يأتي هذا بعد أن تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي منذ نهاية آب/أغسطس الماضي.وأدى التصعيد الأخير أيضا إلى عودة القوات الإريترية إلى ساحة المعركة لدعم القوات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية، التي تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على جبهات متعددة في شمال البلاد.شهدت إثيوبيا صراعا داخليا عنيفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما اتهمت الحكومة المركزية متمردي تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية وأطلقت بعد ذلك عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.في يونيو/ حزيران 2021، استولى المتمردون على مدينة ميكيلي، المركز الإقليمي الإداري لتيغراي، وأعلنت الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20221005/حكومة-إثيوبيا-تقبل-دعوة-الاتحاد-الأفريقي-لبدء-محادثات-سلام-مع-جبهة-تيغراي-1068651943.html
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العمليات العسكرية في تيغراي
العمليات العسكرية في تيغراي

إعلام: وفد أمريكي في زيارة سرية لتيغراي لإجراء محادثات سلام

20:50 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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كشفت صحيفة أمريكية اليوم السبت عن توجه مسؤولين أمريكيين في مهمة سرية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي لإجراء محادثات سلام.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن: "طائرة عسكرية أمريكية صغيرة تقل دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى عبرت خط الجبهة في مهمة سرية لوقف إراقة الدماء".
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حكومة إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الأفريقي لبدء محادثات سلام مع جبهة تيغراي
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الطائرة التي حلقت على مستوى منخفض واتخذت تدابير لتجنب اكتشافها، وصلت إلى تيغراي قبل أن تتوجه إلى جيبوتي لعقد جولة مكثفة من المحادثات السلام المتوترة.
وأشارت إلى أن مايك هامر المبعوث الأمريكي إلى المنطقة كان ضمن الوفد الذي أقلته الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى تعثر عملية سلام رسمية يقودها الاتحاد الأفريقي، جراء الخلافات حول الوسطاء والمال، الأمر الذي دفع المسؤولين الغربيين لإجراء محاولة لإحلال السلام بالمنطقة.
يأتي هذا بعد أن تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي منذ نهاية آب/أغسطس الماضي.
وأدى التصعيد الأخير أيضا إلى عودة القوات الإريترية إلى ساحة المعركة لدعم القوات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية، التي تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على جبهات متعددة في شمال البلاد.
شهدت إثيوبيا صراعا داخليا عنيفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما اتهمت الحكومة المركزية متمردي تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية وأطلقت بعد ذلك عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
في يونيو/ حزيران 2021، استولى المتمردون على مدينة ميكيلي، المركز الإقليمي الإداري لتيغراي، وأعلنت الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار.
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